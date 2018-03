Herzogenaurach: Zirkus-Gastspiel noch nicht gesichert

HERZOGENAURACH - Noch ein großes Fragezeichen steht vor dem Oster-Gastspiel des Zirkus Alessio (früher: Circus Kaiser), der in Herzogenaurach an der Straße „Zum Flughafen“ seine Zelte aufgeschlagen hat.

Kamele grasen zurzeit auf der Wiese an der Straße "Zum Flughafen". © fh/Foto: Ralf Rödel



Auf der von privat gepachteten Freifläche grasen bereits Kamele und Dromedare. Nach Abschluss der mehrtägigen Aufbauarbeiten sollen ab Ostersonntag Vorstellungen mit Tierdressuren, Hochseil-Artistik und Clown-Einlagen geboten werden.

Kritisch gesehen wird das Zirkus-Gastspiel von der Stadt Herzogenaurach. Das Grundstück sei für den Zirkus „nicht geeignet“, beschied der Leiter des Ordnungsamtes, Gerd Lorenz, der NN am Telefon. Außerdem sei die Anmeldung viel zu kurzfristig erfolgt.

Am Montag standen die Wagen des Zirkus Alessio auf einem privat gepachteten Grundstück und auf einer städtischen Fläche. Ob am Ostermontag tatsächlich dort Vorstellungen sein werden, ist also noch unklar.