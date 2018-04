Herzogenauracher Busbahnhof: Bäume spenden bald Schatten

Buchen und Platanen gepflanzt: Platz nimmt Gestalt an - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Langsam nimmt der Platz neben dem Busbahnhof in Herzogenaurach Gestalt an: Während Handwerker gerade die Glasplatten auf das Dachgestell des stählernen Warteunterstandes montieren, werden dahinter in einem Grünstreifen zwischen Platz und Parkhaus An der Schütt drei Bäume gepflanzt.

Handwerker montieren die Glaselemente auf dem Dach und an den Seiten des neuen Warteunterstandes. © Fotos: Peter Roggenthin



Zwei Hopfenbuchen und ein Säulenahorn sollen künftig hier Schatten spenden und gleichzeitig die Außenansicht des Parkhauses kaschieren. Man habe sich für die in Südeuropa gedeihende Hopfenbuche entschieden, weil diese Baumart die – aufgrund des Klimawandels – zunehmende Hitze und Trockenheit besser aushält als die heimische Hainbuche, erläutert Friedrich Bayer vom städtischen Gartenamt. Ferner habe man für das doch recht schmale Beet Bäume in Säulenform gewählt, weil die nicht so ausladend wachsen, erklärt Bayer weiter.

Friedrich Bayer zeigt, wie groß die jungen Hopfenbuchen schon sind, die jetzt zwischen dem neu gestalteten Platz und dem Parkhaus gepflanzt wurden.



Damit die jetzt schon stattlichen Bäume auch gut anwachsen, wurde in die Pflanzlöcher noch ein spezielles Baumsubstrat sowie ein Bodenverbesserer eingearbeitet. Nach dem Einpflanzen werden die Bäume noch ordentlich gewässert.

Zwischen den Bäumen werde noch rund um das Parkhaus die Hainbuchenhecke weitergezogen, sodass, wenn alles gut angewachsen ist, das Parkhaus hinter einer grünen Wand verschwindet. Schon ein paar Tage zuvor wurde in der Mitte des Platzes eine bereits gut zehn Meter hohe, stattliche Platane gesetzt, die zusätzlich für Schatten sorgt. Demnächst soll dann auch der neue Kiosk eröffnet werden, in dem dann asiatische und fränkische Gerichte verkauft werden.

