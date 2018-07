Herzogenauracher Golfer halten sich alle Türen offen

HERZOGENAURACH - Auch nach dem Heimspieltag haben die Golfherren des GCH die Chance auf die deutsche Meisterschaft gewahrt.

Im Dauerregen den Durchblick behalten: Keine leichte Aufgabe für den Herzogenauracher Moritz Hermann und seine Kollegen. © Foto: Anestis Aslanidis



Es war ein Nerven zerreißendes Match bis zum Schluss am vorletzten Spieltag der 1. Bundesliga Süd. Am Ende landeten die Gastgeber auf dem zweiten Platz hinter St. Leon Rot – mit nur einem Schlag Vorsprung auf den Drittplazierten Stuttgart. Mannheim, der härteste Konkurrent der Herzogenauracher sicherte sich Rang vier, Schlusslicht wurde mit deutlichem Abstand Olching.

Die beste Leistung sowohl im Vierer (dabei bilden zwei Spieler ein Team und schlagen abwechselnd) als auch im Einzel für Herzogenaurach zeigte Matthias Schmid. Trainer Craig Miller war aber auch von Simon Zach begeistert. Der Tscheche mit Handicap +6, der das Herzogenauracher Team seit dieser Saison unterstützt, hatte einen schlechten Start erwischt. Er kämpfte sich dann zurück und spielte noch sieben Birdies (brauchte also je einen Schlag weniger als vorgesehen), fünf davon am Stück.

Mit dem zweiten Platz beim Heimspiel liegt Herzogenaurach jetzt in der Tabelle auf Rang drei mit nur einem Punkt Rückstand auf Mannheim. Wenn sie am letzten Spieltag in Olching eine gute Leistung bringen und vor Mannheim bleiben, könnten sie noch in die Final Four einziehen – die Deutsche Meisterschaft.

Die zweite Herrenmannschaft hat ihren Heimvorteil am Wochenende komplett ausgespielt. In der Oberliga Süd 3 sicherte sich das junge Team von Kapitän Pete Brady den Sieg mit zehn Schlägen Vorsprung auf Verfolger Regensburg.

Brady ist stolz auf die Leistung seines Teams. Besonders begeistert hat ihn der 13-jährige Louis Ertinger, der mit eins unter Par (also einem Schlag weniger als für den Platz vorgesehen) das beste Ergebnis lieferte. Und auch für den 16 Jahre alten Raphael Konopka, der seine bisher beste Turnierrunde auf eigenem Platz spielte, gab es Lob.

Den letzten Spieltag bestreitet die "Zweite" in Furth im Wald. Dabei reichte den Herzogenaurachern ein dritter Platz, um den fünften Aufstieg in Folge zu schaffen.

Für das Damen-Team von Trainer Matthias Knoblauch hat es in Heidelberg-Lobenfeld zwar nur für den zweiten Platz gereicht. Trotzdem schoben sich die Damen aus Herzogenaurach damit wieder an die Spitze der Tabelle der Regionalliga Süd 2 und damit auf den Aufstiegsplatz. Denn ihre härtesten Konkurrentinnen aus Liebenstein landeten nur auf Platz fünf.

Vom Endstand her war es für Knoblauch der bisher spannendste Spieltag. Denn die Herzogenauracherinnen hatten nur zwei Schläge Rückstand auf die Tagessiegerinnen aus Schönbuch. Besonders kurios – zwischen dem ersten und letzten Team waren insgesamt nur drei Schläge Unterschied.

Die Damenmannschaft hat jetzt drei Punkte Vorsprung in der Tabelle – und es steht nur noch ein Spieltag aus. Der wird in Herzogenaurach ausgetragen, dabei setzt das Team auf seinen Heimvorteil.

Großen Jubel gab es bei den Damen der AK 30: Das Team, das in der 1. bayerischen Liga spielt, hat sich für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert. Davon hatte Kapitänin Claudia Stache am Anfang der Saison nicht einmal zu träumen gewagt. Denn für den Aufsteiger ging es erst einmal nur um den Klassenerhalt. Das Team konnte aber durchaus mit denen aus Chieming, Eichenried und Valley mithalten.

Mit zwei Spieltagssiegen und zwei zweiten Plätzen war die AK 30 aus Gruppe A am Ende punktgleich mit Chieming. Allerdings hatten die Herzogenauracher fünf Schläge mehr auf dem Konto und landeten insgesamt nur auf Tabellenplatz zwei. Das reicht aber für die Teilnahme an den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften Anfang September. Außerdem dürfen die Herzogenauracherinnen zwei Wochen später auch bei den deutschen Meisterschaften antreten.

PETRA SPANL