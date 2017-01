Herzogenauracher kochen das beste Gulasch

Team der Stadtverwaltung gewinnt Wettbewerb in Östereich - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Eine Gruppe aus Mitarbeitern des Rathauses hat bei einer Reise in die kärntnerische Partnerstadt Wolfsberg einen ungewöhnlichen Wettbewerb gewonnen.

Die Herzogenauracher Reisegruppe punktete beim Gulasch-Wettbewerb in der österreichischen Partnerstadt Wolfsberg mit einer Geheimzutat: dem Heller Zwickelbier. © Foto: privat



Die Herzogenauracher Reisegruppe punktete beim Gulasch-Wettbewerb in der österreichischen Partnerstadt Wolfsberg mit einer Geheimzutat: dem Heller Zwickelbier. Foto: Foto: privat



In Wolfsberg beteiligte sich das Team am „Kesselgulasch-Wettkochwettbewerb“, das am Getreidemarkt in Wolfsberg vor herrlicher Kulisse und bei strahlendem Sonnenschein stattfand.

Insgesamt 21 Kochteams nahmen am Wettbewerb teil, darunter auch eines aus Wolfsbergs ungarischer Partnerstadt Varpalota. Alle Mannschaften bekamen die gleichen Grundzutaten für das Gulasch, eine Kesselvorrichtung samt Kessel und auch Holz für die Befeuerung der Kessel.

Natürlich hatten alle Teams ihre „Geheimzutaten“ dabei. Die Herzogenauracher schmeckten ihr Werk unterem anderem mit dem „Heller Zwickelbier ab, was anschließend goutiert wurde. Die unabhängige Jury bekam „Kostproben“ und bewertete das Gulasch.

Die fertigen Werke wurden dann für einen kleinen Obolus – der für einen guten Zweck verwendet wird – an die Besucher des Spektakels verkauft. Die Nachfrage war sehr groß, die „Feinschmecker“ genossen die große Auswahl verschiedenster Gulasch-Gerichte sichtlich.

Geheimzutat Heller Zwickelbier

Hoffnungsvoll erwarteten die Teams die Prämierung. Und siehe da: Das Team der Stadt Herzogenaurach gewann den ersten Preis und einen Geschenkkorb mit Lavanttaler Produkten, einen Kochtopf sowie die Einnahmen aus dem gesamten Gulaschverkauf über 2043,84 Euro. Der wurde von den Mitarbeitern der Stadt auf über 2500 Euro aufgestockt, um den sozial Bedürftige in Wolfsberg eine größere Summe zukommen zu lassen.

Vor Kurzem erhielte die Reisegruppe die Nachricht von der Stadt Wolfsberg, dass Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz den Betrag auf 3000 Euro erhöhte und jeweils 1000 Euro an drei verschiedene Stellen mit schwer gebeutelten Menschen übergeben hat.

nn