Herzogenauracher sammelten Leichtathletik-Titel

Leichtathletik: TSH holt 19 Kreis-Titel beim Nachwuchs — Auch LSC Höchstadt und TSV Hemhofen erfolgreich - vor 48 Minuten

HERZOGENAURACH - Der Gastgeber Turnerschaft Herzogenaurach war der erfolgreichste Verein bei der Leichtathletik-Kreismeisterschaft der Kinder und Jugendlichen.

Mit Einsatz bei der Sache waren die Nachwuchs-Leichtathleten am Samstag. Hier Jasin Hopf von der TSH. Er landete in seiner Klasse auf Platz fünf. © F.: Meschede



Der Herzogenauracher Nachwuchs holte in den Jahrgangs-Wertungen 21 Siege. 19 Titel gingen an die jungen Athleten der LG Eckental, zehn an Erlanger, sieben an Höchstadter und drei an Hemhofener Teilnehmer.

Letztgenannte zeigten ihre Stärken bei besten Wetterbedingungen vor allem mit dem Schlagball. Hier gab es bei den zehnjährigen Mädchen sogar einen Doppelsieg für den TSV. Vera Tietze warf das 80 Gramm schwere Sportgerät 21 Meter weit, Lina Schrameyer folgte mit 17,50 Metern auf Rang zwei. Ebenfalls mit dem Schlagball erfolgreich: Laura Beyer mit 24,50 Metern bei den elfjährigen Mädchen. Pauline Bayer holte den dritten Hemhofener Sieg in der gleichen Jahrgangsklasse mit 8,07 sec im 50m-Lauf.

Die Herzogenauracher Jungen glänzten vor allem in der Klasse der Zehnjährigen. Hier hat die TSH ein Team, das die Titel sozusagen unter sich ausmachte. Über 50 Meter lagen die TSH-Jungs auf den ersten fünf Plätzen, es siegte Leo Redlin in 8,31 sec. Ein Vierfach-Sieg glückte im Hochsprung. Hier holte Mika May den Titel mit 1,09m. Mika sprang auch am weitesten von allen Altersgenossen und siegte auch im Weitsprung mit 3,64 Metern. Der beste Werfer in der Herzogenauracher Jungengruppe ist Jannis Berschneider. Den 80g-Schlagball warf er 34 Meter weit und holte sich den Titel.

Die Turnerschaft hat mit dem 14-jährigen Ashton Bagwell, der 15-jährigen Caroline Winkler und der zehnjährigen Tara Piossek vielversprechende Mehrfach-Talente. Alle drei holten in ihrer Jahrgangsklasse jeweils drei Kreismeisterschaften, Bagwell über 100m (13,30), im Weitsprung (4,32m) und im Kugelstoßen (5,44m), Caroline Winkler (W 15) in den gleichen Disziplinen mit 13,68 sec, 4,46m und 7,87m (3 kg-Kugel) und Tara Piossek (W 10) über 50m (8,43 sec), im Weitsprung (3,56m) und im Hochsprung (1,08m).

Doppel-Meisterschaften holten für die Herzogenauracher TS in der Mädchenklasse W 12 Antonia Wurzschmitt mit 1,21m im Hochsprung und 6,06m im Kugelstoßen. Bei den elfjährigen Mädchen holte Katharina Hermann noch den Titel im Hochsprung mit 1,23m. Bei den 14-jährigen rannte Ronja Laws die 100 Meter in beachtlichen 13,64 sec und holte sich den Kreis-Titel, ebenso wie Laura Schmalenberg mit dem 500-Gramm-Speer. Sie schleuderte das Gerät auf 20,80 Meter.

Die Höchstadter LSC-Leichtathleten haben in Patrick Hübschmann eine vielversprechende Nachwuchskraft. Der Zwölfjährige gewann vier Titel in seiner Altersklasse: über 75 Meter in 10,59 sec, über 60m Hürden in sehr guten 10,69 sec mit 1,31 Metern im Hochsprung und mit 4,28 Meter im Weitsprung. Sein Speerwurf auf 24,25 Meter mit dem 400 Gramm schweren Gerät brachte ihm noch einen Vizetitel.

12,33 sec im 100m-Sprint bedeuteten den Sieg für den 15-jährigen LSC-Athleten Max Rössner. Josephine Kunz holte sich zwei Titel in der Klasse W 14. Sie gewann mit der 3 kg-Kugel, die sie 8,53 Meter weit stieß und mit dem 500 Gramm schweren Speer (25,55m).

RAINER GROH