Herzogenauracher springen hoch in die Luft

HERZOGENAURACH - Mit BMX-Rädern, Rollern und Skateboards lassen sich die tollsten Kunststücke machen. Wenn man es denn kann und die passenden Rampen zur Verfügung hat. Bei der Saisoneröffnung des Herzogenauracher Skateparks war all das gegeben.

Bei strahlendem Sonnenschein herrschten die besten Voraussetzungen. Und die BMX-Fahrer und Skater ließen sich nicht lange bitten: Zahlreich kamen sie zur Saisoneröffnung des Skateparks an die Nutzung. Und boten den Zuschauern halsbrecherische Stunts und atemberaubende Tricks. Mit Gegrilltem war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Organisiert hatten das Eröffnungsfest das Jugendhaus rabatz und die Skate-Initiative Herzogenaurach. Der Kaninchenzuchtverein stellte seine sanitären Anlagen im Vereinsheim zur Verfügung und verkaufte Getränke. Finanziell beteiligte sich der Landkreis über das Projekt "Demokratie und Vielfalt".

"So etwas geht nur mit ehrenamtlicher Zusammenarbeit", betonte Daniel Birk, pädagogischer Leiter des rabatz. "Und die Kooperation hat toll geklappt." Man wolle mit dieser Veranstaltung den Skatepark noch bekannter machen, für Begegnungen sorgen und natürlich auch über andere Angebote für Jugendliche in Herzogenaurach informieren.

