Herzogenauracher zählt zu Bayerns größten Rad-Talenten

Sven Zurawski: Radsport ist genau sein Ding — U 19-Bundesliga gewonnen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Eher zufällig ist der 17 Jahre alte Herzogenauracher Sven Zurawski beim Radsport gelandet. Und nun auf dem Weg, über die Nachwuchsschmiede Team Auto Eder Bayern vielleicht sogar einmal Profi zu werden. Gerade hat er mit seiner Mannschaft die U 19-Bundesliga gewonnen.

Radfahren ist ein Mannschaftssport. Sven Zurawski – hier mit Teamkollege Kilian Steigner – gefällt das. Foto: Foto: Martin Hoerl/pr



Auf dem Weg zum Radprofi? Sven Zurawski hat Talent. Foto: Foto: EduardWeigert



HERZOGENAURACH —Vor knapp zwei Jahren war Sven Zurawski ein Teenager, der einfach nur ausprobieren wollte, welche Sportart gut zu ihm passt. Er versuchte es mit Boxen in Erlangen. Um dort hinzukommen, nahm er das Fahrrad. Und aus irgendeinem Grund machte ihm das Fahren fast mehr Spaß als in den Ring zu steigen.

Schließlich ging Zurawski zu einem Probetraining beim Radfahrerclub 1894 Herzogenaurach. "Ich wollte es mal ausprobieren, weil ich mir dachte, dass es ganz cool ist", sagt er nüchtern: "Ich hatte gar kein Rennrad."

Beim RC fiel dem Jugendtrainer Holger Dittrich sofort auf, was für ein großes Talent den Weg in seinen Verein gefunden hatte. "Er wollte gleich, dass ich Rennen fahre. Er hat in dem Jahr alles für mich gemacht. Er hat großen Anteil daran", sagt Zurawski.

Knapp zwei Jahre später ist Zurawski auf dem Weg, vielleicht einmal Radsportprofi zu werden. Seit 2017, nach nur einem Jahr beim RC, fährt er für das U 19-Nachwuchsteam Auto Eder Bayern aus Traubling bei Rosenheim – der Nachwuchsschmiede des Profiteams Bora-hansgrohe, für das unter anderem Weltmeister Peter Sagan startet. In dieser Saison hat die Mannschaft zum ersten Mal die U19-Bundesliga gewonnen, eine Serie mehrerer Einzelrennen. Für Zurawski ein Erfolg, der auch unterstreicht, was ihn an seinem Sport so begeistert: "Man denkt das nicht, aber Radsport ist eine ziemlich krasse Teamsportart. Einer alleine gewinnt nicht, sondern das Team."

Weil er selbst noch zu den Jüngeren zählt, kam ihm in dieser Saison vor allem noch die Rolle des Helfers zu: "Man muss mehr für die Kapitäne arbeiten, weil die ja in die U 23 wollen und deshalb bessere Ergebnisse brauchen", erklärt er. In der kommenden Saison wird er dann selbst auf diese Ergebnisse fahren müssen. Der entscheidende Sprung ist aber der von der U 23 zu den Profis. "Den schaffen sauwenige", sagt Zurawski – die Zahl der Profiradsport-Teams und damit auch der Profis ist überschaubar.

Auch deshalb ist der 17-Jährige noch etwas vorsichtig mit dem Traum, einmal vom Radsport leben zu können. Für eine mögliche Alternative geht die Tendenz momentan zum Sportökonomie-Studium.

Die Radsport-Saison ist seit Oktober vorbei, jetzt beginnt wieder das Grundlagentraining. Zweimal die Woche geht Zurawski dafür auch ins Fitnessstudio, neben dem Training auf der Straße. Radsport ist trainingsintensiv, eine Tour in die Fränkische Schweiz dauert zwischen zweieinhalb und sechs Stunden. "Ein Rennen ist ja auch nicht nach anderthalb Stunden vorbei", erklärt Zurawski.

Dass Radsport in der Öffentlichkeit nach den großen Doping-Skandalen immer noch keinen guten Ruf hat, hat ihn nicht abgeschreckt. "Ich glaube, dass es in anderen Sportarten nicht besser ist. Im Radsport ist es eben mal aufgeflogen", sagt er: "Ich hoffe, dass jetzt keiner mehr dopt." Auch im Jugendradsport gibt es bereits Dopingkontrollen, dazu spielen Aufklärung und Prävention eine wichtige Rolle. So müssen die Nachwuchsfahrer zum Beispiel mit einer App kontrollieren, ob sie vom Arzt verschriebene Medikamente einnehmen dürfen.

Sven Zurawski hat die Faszination des Sports gepackt. "Man kommt viel in Deutschland und den Nachbarländern rum", erklärt er: "Man hat seine Gruppe, mit der man viel Zeit verbringt. Das ist eine Gemeinschaft. Dieses Radsport-Ding ist schon cool."

Sein bislang schönstes Erlebnis war deshalb nicht einmal ein Sieg. Beim letzten Rennen der Erlauftaler Radsporttage in Österreich fuhr Zurawski mit einem anderen Deutschen dem Feld davon. Auch wenn er diesem im Schlusssprint unterlag, erinnert er sich gerne daran. "Über 60 Kilometer zu zweit vorauszufahren, das war schon cool." Auch beim Radfahren ist eben nicht nur das Siegen schön.

ALEXANDER PFAEHLER