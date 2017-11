Herzogenaurachs FDP fragt sich: "Wo stehen wir?"

Neuer Generalsekretär war zu Gast bei den Liberalen Gesprächen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Knapp 40 Mitglieder der FDP und interessierte Bürger waren zu den ersten "Liberalen Gesprächen" nach der Bundestagswahl 2017 in die Vinothek nach Herzogenaurach gekommen. Dabei ging es unter anderem um Perspektiven der FDP bei den Landtagswahlen 2018.

Die frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Britta Dassler begrüßte den neuen Generalsekretär der FDP, Norbert Hoffmann, in Herzogenaurach. © Foto: Andrea Lachmuth



Die frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Britta Dassler begrüßte den neuen Generalsekretär der FDP, Norbert Hoffmann, in Herzogenaurach. Foto: Foto: Andrea Lachmuth



Die Begrüßung übernahm Britta Dassler: "Wir haben ein tolles Jahr 2017 gehabt und sind mit zwölf FDP-Abgeordneten aus Bayern im Bundestag vertreten", sagte die Herzogenauracherin. Dassler ist nicht nur FDP-Ortsvorsitzende in Herzogenaurach und stellvertretende Landesvorsitzende der bayerischen FDP, sondern seit den Bundestagswahlen am 24. September auch die erste FDP-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Erlangen im neuen Bundestag.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Wo stehen wir und wo wollen wir hin, war dann auch das Kernthema des Abends, als es um die Perspektiven der FDP bezüglich der Landtagswahlen 2018 in Bayern ging. Gastreferent des Abends war Norbert Hoffmann, neu gewählter Generalsekretär der FDP Bayern. Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft und Infrastruktur seien die Kernthemen der FDP, so Hoffmann. Diese Inhalte gelte es konkret darzustellen und den Wählern vor Ort rüberzubringen, appellierte er.

So waren sich die Anwesenden einig, dass die kommunalpolitische Basis der FDP gestärkt werden müsse. Zehn Neuaufnahmen in dieser Woche im Ortsverband Herzogenaurach konnte Britta Dassler vermelden. "FDP-Menschen vor Ort müssen greifbar sein", so das Fazit der FDP-Politikerin.

ANDREA LACHMUTH