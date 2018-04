Heßdorf: Vierjährige von BMW angefahren

Mädchen rannte plötzlich über die Straße

HESSDORF - Einen großen Schutzengel hatte am Montagnachmittag ein vierjähriges Mädchen, als es in der Erlanger Straße in Heßdorf auf Höhe der dortigen Verkehrsinsel plötzlich unerwartet über die Straße rannte und frontal von einem vorbeifahrenden BMW erfasst wurde.

Das Mädchen wurde bei dem Zusammenprall etwa drei Meter durch die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Trotz des massiven Aufpralls erlitt die Vierjährige glücklicherweise lediglich mehrere Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu.

Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Mädchen hatte auf der gegenüberliegenden Straßenseite offensichtlich eine Bekannte gesehen, zu der es laufen wollte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der 49-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

