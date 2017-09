Hier können Kinder und Jugendliche den Bundestag wählen

HERZOGENAURACH - Am 15. September ist es soweit: In der NN-Geschäftsstelle in der Straße "An der Schütt" in Herzogenaurach können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren den Bundestag wählen. Zumindest zur Probe.

Einladung zur Wahl: Birgit Wenkheimer, Geschäftsstellenmitarbeiterin der Nordbayerischen Nachrichten, präsentiert ein U18-Plakat und das „Wahllokal“ für die morgige Veranstaltung. © Foto: Matthias Kronau



Eigentlich ist der 24. September der offizielle Wahltag. Da zählt es wirklich, und nur die Bürgerinnen und Bürger über 18 dürfen wählen.

Für die Jugendlichen unter 18 Jahren ist es ein Tag wie jeder andere. Sie dürfen, anders als ihre Eltern, noch nicht zur Wahl gehen, und daher fehlt ihnen teilweise auch jegliches Interesse an der Politik. Ihre Stimme ist noch nicht von Belang.

Doch genau das will das bundesweite Projekt "U18-Wahl" ändern. Auch die Meinung der Jugend soll nicht untergehen. Daher haben sich unter anderem Jugendverbände, das deutsche Kinderhilfswerk und der Bundesjugendring zusammengeschlossen, um ein solches Projekt zu ermöglichen.

In ganz Deutschland finden seit 1996 in immer mehr Städten, immer neun Tage vor der tatsächlichen Wahl, die "U18-Wahlen" statt. So haben dieses Jahr auch die Kinder und Jugendlichen aus Herzogenaurach und Umgebung die Möglichkeit, am Freitag, 15. September, in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten, An der Schütt 26, ihre Stimme abzugeben. Die Öffnungszeiten sind von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16 Uhr. Anschließend werden die Stimmen direkt ausgezählt. Die Ergebnisse können dann auf den Internetseiten: www.nordbayern.de und www.u18.org abgerufen werden. Die Ergebnisse werden aus Schutz der U18-Wähler nicht für einzelne Wahllokale, sondern immer per Wahlkreis veröffentlicht.

Alle Kinder unter 18 Jahren sind zur Wahl eingeladen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Auch wenn ihre Stimme die tatsächliche Wahl nicht beeinflusst, setzen sie damit ein Zeichen. Durch die Beteiligung zeigen sie politisches Interesse. Doch sie gehen nicht nur wählen, um gewählt zu haben. Sich im vornherein zu informieren, ist ebenso wichtig. Zum Beispiel mit Hilfe von Zeitungen oder Büchern. Der bekannte Youtuber "LeFloid" veröffentlichte in Zusammenarbeit mit dem Bundesvorsitzenden der Aktion "Human Schule" und Geschäftsführer der Stiftung "Civil Courage", Jonas Laing, sein erstes Buch "Wie geht eigentlich Demokratie? #FragFloid".

Normalerweise kommentiert der Berliner aktuelle Themen. Mit seinem Buch will der 30-jährige Florian Mundt, so der bürgerliche Name von "LeFloid", nun den Jugendlichen die Grundkenntnisse der Demokratie näher bringen. Doch nicht langweilig wie in der Schule: Mit Witz und Charme spricht er über Wörter wie Bundestag oder Bundesrat. Er erklärt, wie die Gesetzesgebung funktioniert, Deutschland international agiert und natürlich, wie die Wahlen ablaufen. Um den Jugendlichen auch Einblicke in die Ansichten der einzelnen Parteien zu ermöglichen, finden sich am Ende seines Buches einige Seiten mit Interviews der einzelnen Politiker.

Das Buch kann in der Geschäftsstelle der NN für zwölf Euro erworben werden.

