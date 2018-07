Hilfe gegen die Hitze in Herzogenaurach

Wasser, Mütze und immer wieder in den Schatten - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Kann man sich an die derzeitige Hitze gewöhnen? Immerhin soll sie noch eine paar Tage anhalten. Die Bauarbeiter kommen ja über das Jahr mit vielen Celsiusgraden zurecht, doch momentan geht es auch für sie an die Grenze.

Die Bauarbeiter kommen ja über das Jahr mit vielen Celsiusgraden zurecht, doch momentan geht es auch für sie an die Grenze. © Foto: Berny Meyer



Die Bauarbeiter kommen ja über das Jahr mit vielen Celsiusgraden zurecht, doch momentan geht es auch für sie an die Grenze. Foto: Foto: Berny Meyer



„Trinken und Schatten“, sagte Frank Freyer aus Mühlhausen schlicht. Der Vorarbeiter und seine Mitarbeiter von Tiefbau Kehn sind derzeit mit Kanal- und Erdarbeiten im Baugebiet Herzo Base III beschäftigt. In den modernen Baggern gibt es mittlerweile wenigstens Klimaanlagen, doch draußen müsse man schon aufpassen. „Es geht manches einfach nicht mehr so schnell“, so Freyer. Auch sein Kollege Dominik Neubauer aus Horbach (Wachenroth) hat eine Wasserflasche immer griffbereit.

Der sechsjährige Moritz hatte gestern seinen letzten Kindergartentag. Danach legten er und seine Eltern zur Abkühlung im und am Brunnen am Polizeikreisel ein kleines Päuschen ein. © Foto: Berny Meyer



Der sechsjährige Moritz hatte gestern seinen letzten Kindergartentag. Danach legten er und seine Eltern zur Abkühlung im und am Brunnen am Polizeikreisel ein kleines Päuschen ein. Foto: Foto: Berny Meyer



Doch nicht nur Bauarbeiter haben es derzeit schwer, auch viele Menschen in überhitzten Büros. Und auch die Kindergartenkinder müssen sich vor der Hitze schützen. Der sechsjährige Moritz hatte gestern seinen letzten Kindergartentag. Danach legten er und seine Eltern zur Abkühlung im und am Brunnen am Polizeikreisel ein kleines Päuschen ein. Nun ja, jetzt ist Wochenende, und die meisten können einen Gang zurückschalten. Das Getränk wird nun am Pool, der Gartenlaube oder im Biergarten eingenommen. Vielleicht sogar schon im Urlaub. Eigentlich doch ganz schön, der Sommer, wenn man ein bisschen auf sich aufpasst.

mk