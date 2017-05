Hinter der Garagenform steckt Öko-Überlegung

Als "Hexenhäusle" verspotteter Auto-Unterstand An der Schütt bekommt Sonnenkollektoren — Deshalb Dachschräge - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Zwischen dem Haus, in dem die Redaktion und die Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten beheimatet sind, und der Norma ziert eine neue Autogarage den Straßenzug "An der Schütt" in Herzogenaurach. Viel Spott hat sich in den vergangenen Wochen über die Eigentümer und Bauherren, die Familie Mauser, ergossen. Unter anderem ist von einem "Hexenhäusle" die Rede.

Schräge nach Süden: Die Garage An der Schütt ist eine Metallkonstruktion und bekommt noch Photovoltaik-Zellen auf das südwärts geneigte Dach. © Foto: Groh



"Ich habe vielen Menschen, die uns auf den Bau angesprochen haben, scherzhaft gesagt: ,Ich habe euch doch erzählt, dass wir dort ein Einkaufszentrum aufziehen möchten", sagt Petra Mauser auf Nachfrage. Viel Spott und Häme haben sie und ihr Mann, Georg Mauser, wegen der Garage gegenüber dem Polizeiparkplatz anhören müssen. "Viele Menschen bezeichnen sie auch als Hexenhäusle. Ich habe mir schon überlegt, zur Weihnachtszeit Lebkuchen anzubringen."

Mausers nehmen das Thema "Garage" inzwischen mit Humor. Tatsächlich ist die weiße Panelen-Garage mit dem hohen Satteldach eine Kompromisslösung. Eigentlich wollten Mausers eine neue Garage mit zwei Pultdächern und einer Glasreihe für die nötige Lichtzufuhr. Doch das hätte nicht ins Ensemble der Straße gepasst, hätte zu sehr abgewichen von der restlichen Gestaltung – und damit hätte die Stadt Veto eingelegt: Für Mausers wäre ein Bauantrag nötig geworden – und das wollten sie umgehen, aus Kosten-, Zeit- und Planungsgründen.

"Im Einvernehmen, ohne Clinch und Streit, mit der Stadt, haben wir uns auf das Modell verständigt, das jetzt "An der Schütt" steht", erklärt Petra Mauser. Und fügt hinzu: "Die vielleicht etwas unglückliche Form des Dachs hat einen Grund: Wir möchten darauf in näherer Zukunft eine Photovoltaik-Anlage anbringen, deren Energie wir dann nutzen wollen. Langfristig möchten wir auch auf ein Elektro-Auto umsteigen. Da fühlen wir uns in der Verantwortung für unsere Kinder und die folgenden Generationen."

Für die Photovoltaik-Anlage brauche das Dach eine bestimmte Neigung, damit die Sonneneinstrahlung optimal eingefangen werden kann – daher hat das Dach seine besondere Höhe und Form.

ANDREA MUNKERT