Am 31. März stieg in der Fortuna Kulturfabrik die Saisonabschlussfeier des Höchstadter EC. Hinter den Spielern des Eishockeyvereins liegt der Aufstieg in die Oberliga, die sich der Klub durch den ersten Platz in der Hauptrunde der Bayernliga sicherte. Knapp 400 Gäste, darunter viele Fans, feierten mit.