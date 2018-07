Hitzeschlacht: Herzogenaurach versinkt im Mittelalter

Rittern und Henker schwitzen in der Innenstadt - vor 53 Minuten

HERZOGENAURACH - Das Mittelalter ist kalt und dunkel? Von wegen! In Herzogenaurauch wurde das Fest der Gaukler und Ritter am Wochenende zur Hitzeschlacht — besonders für die Kostümierten.

Kampf mit Beil und Schwert: Die Stadtwache Virtus in Aktion. © Peter Roggenthin



Kampf mit Beil und Schwert: Die Stadtwache Virtus in Aktion. Foto: Peter Roggenthin



Die Klamotten von Bernd Bucher haben Schneeanzug-Qualitäten. Der Anführer der Stadtwache Virtus trägt Lederstiefel, Polsterweste und ein Kettenhemd, das seinen Kopf und seinen Oberkörper bedeckt. Sein Gesicht ist beim Einmarsch zur Eröffnung des Mittelalterfests schon knallrot, aber er brüllt trotzdem aus vollem Hals: "Jubel" und "Uraha". Ein echter "Freizeit-Ritter", wie Bernd Bucher sich selbst nennt, zieht das mit den Rufen durch, auch in einer Hitzeschlacht – schließlich knallt die Sonne bei über 30 Grad.

Da wird Bürgermeister German Hacker kurzerhand zum "hochgeschätzen Wasserspender" ernannt, als der Festzug von Rittern, Gauklern, Dudelsackspielern und Feuerspuckern am Marktplatz halt macht. Bernd Bucher fordert laut "mehr Handgeklapper" und drei laute "Uraha" für den Rathauschef. Und Hacker bekommt den Jubel.

Mit ihm auf der Bühne steht unter anderem seine Stellvertreterin Renate Schroff im weinroten Gewande. "Und extra vom fernen Königreich Berlin angereist ist Martina Stamm-Fibich", grüßt Hacker seine Parteifreundin aus dem Bundestag. Nach ein paar weiteren "Urahas" marschiert die Stadtwache ab und sucht sich ein schattiges Plätzchen. Raus aus seinem Kostüm kann Bernd Bucher aber noch nicht. Erst ist ein Gruppenbild angesagt. In Buchers Rüstung herrschen zu diesem Zeitpunkt "gefühlte 100 Grad", sagt er. Die Freizeitritter von der Stadtwache haben dieses Jahr extra doppelt so viel Wasser mitgebracht wie sonst. "Wir trinken, trinken, trinken", sagt der Chef im Kettenhemd. Und sie scherzen: "Momentan sind wir fast eine FKK-Gruppe - so oft, wie wir uns umziehen." Zwischen den Auftritten müssen alle raus aus den Rüstungen.

Schwierig wird es, wenn sich Teile der Kostümierung direkt auf der Haut befinden. Bei den Musikern von Trollfaust, die auch schon mittags auftreten, verläuft die schwarze Schminke auf Rücken und Gesicht und verstärkt so den Gruselfaktor (Bericht über das Abendkonzert siehe unten). Als die Band am Samstag gerade auf der Bühne die ersten lauten Trommelschläge ertönen lässt, sorgt das Wetter für eigenen Donner. Wegen einer Unwetterwarnung wird das Programm unterbrochen. Die Marktleute ziehen Planen über die Stände und schon prasseln Regentropfen und Hagel aufs Kopfsteinpflaster.

Doch die Abkühlung ist kurz. Für die "fränkischen Kämpfer", die hinter dem Schloss ihr Lager aufgeschlagen haben, bleibt es unerträglich heiß in den Zelten. Sie machen es sich unter einer Überdachung im Schatten bequem. Oder sie nutzen die Zeit, um selbst ein bisschen durch den Handwerkerhof zu schlendern oder zu den Ständen in der Hauptstraße, die Burgfräuleinschmuck, Trinkhörner oder Lederware bieten. Wer den Schlosshof verlässt, kommt vorbei an drei Spinnerinnen, die dort an Rädern Fäden drehen. Ihr Credo: "Der nächste Winter kommt bestimmt."

Claudia Freilinger Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail