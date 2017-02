Höchstadt Alligators ärgern sich in Memmingen

HÖCHSTADT - Der ECDC Memmingen hat den Spieß umgedreht und die Höchstadt Alligators in der Verzahnungsrunde der Eishockey-Oberliga nach Verlängerung mit 2:1 besiegt. Beim HEC ärgerte man sich über viele ungenutzte Chancen und über ein nicht gegebenes Tor.

Immer wieder Jochen Vollmer (rechts): Am Goalie des ECDC Memmingen verzweifelten die Höchstadter Stürmer um Daniel Jun (links vorne) auch im Rückspiel. © Foto: Edgar Pfrogner



Es war eine Szene in der 54. Minute, die HEC-Vorstandsmitglied Christian Götz auf die Palme brachte. „Das war der Wahnsinn am Schluss“, gab der aufgebrachte Götz nach Ende des Spiels telefonisch aus dem Memminger Eisstadion durch. Was ihn so aufregte? Verteidiger Martin Vojcak habe, so der HEC-Marketingverantwortliche, sechs Minuten vor dem Ende eigentlich das 2:1 für den HEC gegen Gastgeber ECDC Memmingen erzielt. Sein Flachschuss sei klar über die Linie gegangen, der Puck sogar noch vom Torgestänge abgeprallt. Doch Schiedsrichter Wurm, der sieben Meter vor dem Tor stand und freie Sicht gehabt habe, gab den Treffer nicht.

So fühlten sich die Alligators um den Lohn ihrer Arbeit gebracht. Denn trotz des hohen Tempos, das Höchstadt gegangen war, und einer Vielzahl an Chancen, gewann Memmingen die Partie am Ende mit 2:1 nach Verlängerung – und nahm damit Revanche für die 2:3-Niederlage am Freitag, ebenfalls nach Verlängerung.

Frappierende Ähnlichkeit

Tatsächlich ähnelten sich beide Partien offenbar frappierend: Im ersten Drittel sah das Betreuerteam des HEC ein Spiel, von dem sie eigentlich geglaubt hatten, dass es schon am Freitagabend zu Ende gegeangen war.

Die Ähnlichkeit begann bei den Aufstellungen: Bei den Alligators fehlten weiter Markus Babinsky (Gehirnerschütterung) und der erkrankte Lukas Lenk, auch Memmingen lief mit dem gleichen Kader wie zwei Tage zuvor auf – nur ohne den gesperrten Sven Schirrmacher.

Auch der Spielverlauf hatte zunächst etwas von einem Déjà-Vu: Höchstadt dränge und drückte, ging hohes Tempo, trotz weniger Strafen glich das Spiel einem Dauer-Powerplay der Alligators. Die Allgäuer fanden kaum einen Weg aus ihrer eigenen Hälfte hinaus. Allerdings: Wieder vergab der HEC viel zu viele Chancen. Schon kurz nach dem ersten Bully hätten Michal Petrak und Tomas Rousek Höchstadt in Führung schießen können. Dann scheiterte Kapitän Daniel Sikorski mit einem Stockschuss von der Blauen Linie (8. Minute) und auch Ales Kreuzer (15.) und Daniel Jun in Mittelstürmerposition (18.) machten es nicht besser. ECDC-Goalie Jochen Vollmer rettete seinem Team das 0:0 bis in die erste Drittelpause.

Das Duell der alten Bayernliga-Dauerrivalen wich auch im zweiten Abschnitt nicht vom Drehbuch ab: Wie schon am Freitag ging Memmingen ein wenig gegen den Spielverlauf in Führung. Der HEC hatte gerade eine Unterzahl überstanden, HEC-Stürmer Stephan Hiendlmeyer war dabei, die Strafbox zu verlassen und hatte einen Fuß aufs Eis gesetzet, als es passierte. Lukas Varecha legte blitzsauber auf Anti-Jussi Miettinen ab. Dessen Schuss geriet aber eigentlich zu unplaziert. Doch Memmingens Verteidiger Martin Jainz fäschte den Puck unhaltbar für Alligators-Goalie Philipp Schnierstein ins Tor ab.

Sikorski bricht den Bann

Höchstadt musste danach wieder in Unterzahl spielen, kam durch Sikorski und Petrak aber zu weiteren Chancen. Doch erst in der 28. Minute war der Bann gebrochen: Geburtstagskind Sikorski traf im Powerplay mit einem Distanzschuss zum 1:1-Ausgleich. Sowohl in diesem als auch im letzten Abschnitt gab es weitere Chancen für den HEC, Höhepunkt war das nicht gegebene Tor von Vojcak.

In die Verlängerung musste der HEC in Unterzahl gehen – und die dauerte kurz. Nach 49 Sekunden entschied Varecha die Partie zugunsten der Gastgeber. Offiziell zählt das Ergebnis zwar als Unentschieden, den Nimbus der Unbesiegbarkeit hat der HEC damit aber wohl trotzdem eingebüßt. Allerdings: Die Alligators bleiben Tabellenführer und liegen zwei Punkte vor: Memmingen.

