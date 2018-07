Höchstadt Alligators: "Babo" bleibt bei "Fipsi"

Verteidiger Markus Babinsky verlängert beim HEC - vor 18 Minuten

HÖCHSTADT - Er ist bereits der achte Verteidiger im Kader der Alligators und bringt einige Erfahrung mit: Auch Markus Babinsky wird in der kommenden Oberliga-Saison weiterhin für den Höchstadter Eishockeyclub spielen.

Seit 20 Jahren spielen sie – mit kleinen Unterbrechungen – zusammen: HEC-Torwart Philipp „Fipsi“ Schnierstein und Verteidiger Markus „Babo“ Babinsky. Jetzt findet die Geschichte eine Fortsetzung in der Oberliga. © Archivfoto: Thomas Hahn



Für Markus Babinsky ist es bereits die 20. Eishockey-Saison seines Lebens. "Die vergangene Spielzeit war sportlich das Größte, was wir, seit ich hier bin, erreicht haben", sagt er. Immerhin sieben Jahre spielt er nun in Höchstadt, doch noch etwas anderes sei an dieser langen Zeit besonders: "Es ist gleichzeitig die 20. Saison, die ich mit Fipsi als Teamkollege spiele."

Markus "Babo" Babinsky und Philipp "Fipsi" Schnierstein, der Torhüter der Alligators, spielten abgesehen von zwei kleinen Unterbrechungen von klein auf zusammen und als Babinsky 2011 vom EHC 80 Nürnberg nach Höchstadt wechselte, folgte ihm Schnierstein bald nach. "Es ist schon etwas ganz Besonderes seit 20 Jahren zusammen die Schlittschuhe zu schnüren und das hat in der vergangenen Saison, mit dem Gewinn der Bayerischen Meisterschaft, einen neuen Höhepunkt erreicht. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis verbindet uns schon lange eine tiefe Freundschaft."

In der kommenden Saison gelte es für das Team noch besser zu werden, um die Verzahnungsrunde zu umgehen: "Ich denke, jeder von uns hat das Ziel die Playoffs zu erreichen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren gut entwickelt und nun mit Martin Ekrt jemanden, der neue Impulse setzt und die Entwicklung noch stärker vorantreiben kann. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können."

Ausrüstervertrag verlängert

Am Donnerstag testete die Mannschaft sich bei den Ausrüstern Schanner und Planethockeydurch das Sortiment der Firmen Bauer, Sherwood, Easton und Vaughn. "Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit in der vergangenen Saison so gut funktioniert hat und sind froh mit Schanner und Planethockey weiterhin zwei starke Partner an unserer Seite zu haben", so HEC-Präsident Martin Müller laut Pressemitteilung.

cah