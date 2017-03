Höchstadt Alligators kämpfen um alles oder nichts

Dem HEC steht das entscheidende Playoff-Wochenende bevor - vor 48 Minuten

HÖCHSTADT - Es kann im Sport manchmal sehr schnell gehen. Vor einer Woche waren die Höchstadt Alligators noch der souveräne Tabellenführer der Zwischenrunde, zwei Playoff-Spiele später stehen sie gegen den TEV Miesbach bereits unter Druck.

Gegen Miesbach sollte der HEC sein Heimspiel unbedingt gewinnen.



Eins zu eins steht es in der Viertelfinalserie gegen den TEV Miesbach, was aus Höchstadter Sicht an sich noch nicht weiter besorgniserregend wäre. Schließlich benötigt jedes Team drei Siege, um ins Halbfinale einzuziehen und damit auch die Teilnahme an der Eishockey-Oberliga sicherzustellen. Doch dazu müsste der HEC als ersten entscheidenden Schritt sein Heimspiel am Freitag (20 Uhr, Kieferndorfer Weg) unbedingt gewinnen – und das wird gegen den Inzwischen-Nicht-Mehr-Underdog aus Miesbach alles andere als einfach.

Was nachdenklich stimmt, sind die Begleitumstände des durchwachsenen Höchstadter Playoff-Auftaktes: Dass ihnen ihr Torjäger Ales Kreuzer in den Playoffs wegen eines Innenbandrisses im Knie fehlen würde, wussten die Alligators schon eine Woche vorher. Dass aber auch Goalie Philipp Schnierstein – ebenfalls Innenbandriss im Knie – bis zum Saisonende ausfallen wird, ist ein harter Schlag. Mit seiner Erfahrung und seiner Fähigkeit vermeintlich unhaltbare Schüsse noch zu parieren, ist Schnierstein nur schwer ersetzbar. In der vergangenen Saison waren es vor allem seine Paraden, die den HEC in der Finalserie bis zum Schluss im Meisterschaftskampf hielten.

Die Rauferei von Miesbachs Martin Lidl (in rot) und Höchstadts Stürmer Tomas Rousek in der ersten Partie bekamen auch die Schiedsrichter kaum in den Griff.



Allerdings ist der Torwart ein Faktor, der erst im Lauf der Endrunde an Bedeutung gewinnen könnte. Schniersteins Vertreter Carsten Metz zeigte bislang zwei gute Playoff-Spiele. Die Niederlage in Miesbach und auch der enge Tanz im ersten Spiel, hatten andere Gründe. "Herz und Leidenschaft haben heute das Talent geschlagen", sagte Spielertrainer Daniel Jun nach dem 2:5 in Oberbayern am vergangenen Sonntag.

"Bestes Eishockey seit langem"

Nach dem Auftaktspiel hatte er zudem die Rückwärtsbewegung seines Teams kritisiert, dass die Zone vor dem Torraum vernachlässigt und den Miesbachern so Platz eingeräumt hatte. "Wir haben zwei Tore vor dem Slot bekommen, das sind Räume, die müssen in den Playoffs dicht sein", sagte Jun.

Miesbachs Trainer hatte aber noch einen anderen Grund ausgemacht: die körperliche Fitness seines Teams. Die schlägt vor allem dann zu Buche, wenn Höchstadt es nicht schafft, seine Chancen zu nutzen. Denn im ersten Drittel beider Partien waren die Alligators jeweils haushoch überlegen, mit dem Tempo der Höchstadter konnte der TEV nicht mithalten. Als "das beste Eishockey, das man seit langem an der Schlierach gesehen hat", wurde das Spiel der Alligators in den ersten 20 Minuten auf der Homepage der Oberbayern bezeichnet. Doch je länger die Spiele dauerten, desto mehr fingen sich die Miesbacher. Auch für den 4:2-Sieg des HEC im ersten Spiel war ein harter Kampf notwendig.

Es fehlte gegen die bissigen Miesbacher an Ruhe und Disziplin – und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Im Gegensatz zur Kondition also reine Kopfsache. Dabei war Kampfgeist doch eigentlich immer eine Höchstadter Stärke. Vielleicht fehlte es nach einer relativ problemlos gemeisterten Verzahnungsrunde ein wenig am Willen, den Kampf der frechen Oberbayern anzunehmen.

"Wir müssen 100, vielleicht 110 Prozent abliefern", hat Jun von seinem Team gefordert. Dem Heimspiel kommt dabei entscheidende Bedeutung zu: Denn wer gewinnt, hätte am Sonntag (Bully 18 Uhr) bereits die Möglichkeit, die Serie für sich zu entscheiden.

Es wird nicht leichter

Während bei den Alligators weiter Schnierstein und Kreuzer fehlen, können die Miesbacher sich über einige Rückkehrer freuen. Martin Lidl wird nach seiner Spieldauerstrafe in der ersten Partie gegen den HEC ebenso in den Kader zurückkehren wie Kapitän Peter Kathan und Stürmer Stephan Stiebinger. Leichter wird es also nicht für die Alligators: Sie müssen den Kampf annehmen. Es geht schließlich um alles, was sich der Verein im vergangenen Jahr aufgebaut hat.

ALEXANDER PFAEHLER