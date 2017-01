Höchstadt: Baukran schwebt an seinen Platz

Spitalstraße war für die Anlieferung einen Tag lang gesperrt - vor 57 Minuten

HÖCHSTADT - Schweres Gerät in der Engstelle in der Spitalstraße: Für die anstehenden Umbauarbeiten am Kreiskrankenhaus St. Anna wurde ein Baukran aufgerichtet.

Mit einem Kranausleger wurden die einzelnen Elemente des Baukrans vom Tieflader gehoben. © Ralf Rödel



Mit einem Kranausleger wurden die einzelnen Elemente des Baukrans vom Tieflader gehoben. Foto: Ralf Rödel



Mehrere Tieflader transportierten den in Einzelelemente zerlegten Kran bis vor die Spitalkirche, ein Kranausleger ließ die Bauteile in den Innenhof des Krankenhauses einschweben. Dort wurde der Baukran Stück für Stück zusammengesetzt.

Diese Arbeit dauerte den ganzen Tag – die Spitalstraße war deshalb für die Durchfahrt am Donnerstag, 5. Januar, komplett gesperrt, auch Busse wurden umgeleitet.

Silvia Schulte