Höchstadt: Baustelle sorgt für Frust im Bus

Passagiere schlagen Alternativ-Route für die Linie 203 vor

HÖCHSTADT - Viele Busnutzer aus Höchstadt sind frustriert. Wegen der Großbaustelle für den Ersatzbau der Aischbrücke mussten sie schon einige Kröten schlucken. Jetzt wird Mitte September der Fahrplan umgestellt. Eine Verbesserung? Wohl eher nicht. Die Beschwerden häufen sich.

Die Haltestelle Kloster in Gremsdorf: Hier standen Erwin Kaiser und viele andere Buspassagiere schon oft im Regen. Sie schlagen vor die Haltestelle lieber in die Bechhofer Straße zu legen. Foto: Ralf Rödel



Endlich Feierabend. Wer am späten Nachmittag oder Abend seine Arbeitsstelle verlässt, will oft schnell nach Hause. Auch Erwin Kaiser. Aber: Er arbeitet in Erlangen und wohnt in Höchstadt. Die Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird für ihn momentan oft zur Odyssee.

Und Erwin Kaiser ist nicht der einzige. Fünf weitere Passagiere aus Höchstadt-Süd und -Nord, Gremsdorf und einem Ortsteil von Wachenroth sind zu einem Pressetermin gekommen. Sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Ihre Fahrzeiten haben sich teils um 45 Minuten erhöht. Sie warten an ungeschützten Bushaltestellen, teils alleine im Dunklen, teils im Regen.

Viele würden auf Rad oder Auto umsteigen, statt den Shuttlebus zu nutzen. Parkmöglichkeiten gebe es aber nicht. Entsprechende Beschwerden, sagen sie, würden eher abgebügelt, ein sinnvoller Austausch mit den Behörden sei nicht möglich.

Lasten ungleich verteilt

„Uns ist klar, dass nicht alle Wünsche erfüllbar sind“, sagt Erwin Kaiser. „Was uns jedoch am stärksten frustriert, ist das von uns so empfundene Desinteresse der Mitarbeiter des Landratsamts.“ Aus den Antwortschreiben, den Telefonaten und persönlichen Gesprächen sei „eine fehlende Veränderungsbereitschaft“ zu erkennen. Den Busnutzern ist klar, dass die Behörden für die Baustelle nichts können.

Aber es frustriert sie, dass die Lasten unterschiedlich verteilt sind. Während Mitfahrer aus dem Stadtgebiet Höchstadt nördlich der Aisch praktisch keine oder nur geringe Einschränkungen erfahren hätten, träfe es die Passagiere aus Höchstadt-Süd, den westlichen Ortsteilen und Lonnerstadt hart. „Der Shuttle war fahrplanmäßig nur auf den 205er zum Gewerbegebiet Gremsdorf ausgerichtet“. Erwin Kaiser und Co. entstanden dadurch Wartezeiten von bis zu 45 Minuten. Auf Beschwerden sei aber kaum reagiert worden.

Andere Route

Dabei haben die Busnutzer Lösungsvorschläge schon in petto. Eine Linienführung über die B 470 bei Lonnerstadt mit Haltestelle Höchstadt-Süd und Gremsdorf würde ihrer Meinung nach „alle Probleme lösen“. Es gebe dann zwar weniger Haltestellen in Höchstadt-Nord und die Fahrtstrecke wäre etwas länger, aber keiner hätte mehr Anfahrtswege von 1,5 oder gar 2,5 Kilometern wie derzeit. Passagiere aus Nord und Etzelskirchen müssten nach Meinung der Gruppe maximal 500 Meter Mehrweg in Kauf nehmen.

Die frustrierten Busnutzer schlagen außerdem vor, die Haltestelle der Linie 203 in Gremsdorf-Kloster weg von der B 470 in die Bechhofer Straße zu verlegen, durch die die Linie 203 sowieso fährt. „Dort existiert bereits eine voll ausgestattete Bushaltestelle für die Linien 246 und 247“, weiß Kaiser. „Ein deutliches Mehr an Sicherheit, Bequemlichkeit, sowie eine deutlich verbesserte Erreichbarkeit.“

Die Busnutzer haben bald Gelegenheit ihre Wünsche und Anregungen loszuwerden. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt informiert nämlich am Mittwoch, 7. September, um 18.30 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik über sein neues ÖPNV-Konzept für Höchstadt und stellt die neuen Fahrpläne für die Linien 203 und 205 sowie für die neue Linie 203E vor. Die neuen Pläne gelten dann ab 13. September.

