Höchstadt: Bürgern haben weiterhin Bedenken

Bauvorhaben in der Kerscheinsteinerstraße bleibt umstritten - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Ein riesiges Logistik- und Produktionszentrum von Edeka und 15 neue Wohnungen an der Kerschensteinerstraße: Einige Höchstadter haben Bedenken gegen große Bauvorhaben der Stadt in die Stadtratssitzung am Montag getragen.

Diesen Hartplatz in Höchstadt wird es so bald nicht mehr geben. 15 neue Wohneinheiten sollen hier bald Platz bieten für etwa 40 Personen. © Archivfoto: Ulrich Schuster



Die Pläne für bezahlbaren Wohnraum an der Kerschensteinerstraße standen auf der Tagesordnung, Edeka nicht. Wie berichtet hatte der Stadtrat schon in seiner Juni-Sitzung entschieden, die Planung am Allwetterplatz voranzutreiben. Das Obstgarten-Biotop bleibt vorerst unangetastet, nachdem sich Naturschützer und Nachbarn für den Erhalt ausgesprochen haben.

Die Gemüter haben sich aber offensichtlich noch nicht ganz beruhigt und die Bedenken sind groß, dass die Stadt über die Köpfe der Bürger entscheiden könnte. Das wurde in mehreren Wortmeldungen in der Bürgerfragestunde deutlich.

Auch ein Antrag der CSU-Fraktion beschäftigte sich mit offenen Fragen wie beispielsweise Verkehrs- und Parkproblematiken, einer möglichen Erschließung in der Dr.-Schätzel-Straße sowie den Emissionen des benachbarten Hackschnitzelwerks. Die Verwaltung lieferte auf einige Punkte bereits Antworten. Bürgermeister Gerald Brehm betonte, im Verfahren könnten weiterhin alle Bürger ihre Bedenken einbringen. "Es ist ein transparenter Prozess." Michael Schwägerl (CSU) meinte, offene Punkte sollten im Planfeststellungsverfahren noch diskutiert werden und zog den Antrag zurück. Es war ihm außerdem wichtig, dass im Beschlussvorschlag darauf verwiesen wird, dass es tatsächlich nur 15 Wohnungseinheiten werden. Ursprünglich waren 18 angedacht gewesen. Und dass die vorderen Häuser nicht höher als zweigeschossig gebaut werden können.

Bei einer Gegenstimme von Franz Rabl (CSU), der den Hartplatz für die Schüler erhalten will, schickte der Stadtrat den Bebauungsplan für das 3000-Quadratmeter-Grundstück im beschleunigten Verfahren auf den Weg und vergab die Planungen (Leistungsphase I bis III) an Landschaftsarchitektin Kathrin Nißlein. "Wenn diese Phase abgeschlossen ist, gibt es eine Bürgerversammlung", kündigte Brehm an. Es werde alles ausführlich mit den Betroffenen abgesprochen.

Wohin mit Edeka?

Trotzdem: Auch die Pläne für ein Logistik- und Produktionszentrum von Edeka sorgen weiter für Beunruhigung. Nachdem Kritik laut geworden war an beiden möglichen Standorten, nämlich neben der Kläranlage sowie bei Nackendorf, hatte Bürgermeister Gerald Brehm verlauten lassen: "Wenn Edeka kommen soll, dann schaffen wir das nur mit einer interkommunalen Lösung." Bernd Langgut, der für die Nackendorfer eine Unterschriftenliste übergeben hatte, meldete sich bei der Sitzung zu Wort. Er wollte konkret wissen, welche interkommunale Lösung denn angedacht sei und mit welchen Nachbargemeinden Verhandlungen laufen. Der Bürgermeister meinte, es seien Gespräche mit Gremsdorf, Lonnerstadt und Mühlhausen möglich. Er könne aber keine weiteren Einzelheiten bekanntgeben. Selbstverständlich hätten die Bürger auch hier ein Mitspracherecht im Verfahren. "Wenn wir Lösungen haben, präsentieren wir die ebenfalls in Bürgerversammlungen." Langgut hielt dem entgegen, dass zwischen Nackendorf und der Autobahn bereits Bodenproben entnommen würden. "Es wäre schön, wenn die Leute bei den Entscheidungen zeitnah mitgenommen werden", sagt er. Brehm stimmte zu.

