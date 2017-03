Höchstadt: Bypass als Einbahnstraße zum Zentrum

HÖCHSTADT - Der Bypass um die Flutbrücken-Baustelle wird doch noch eingerichtet. Das ist das Ergebnis des Gesprächs zwischen dem Staatlichen Bauamt und der Stadt.

Die Rampe hinunter zum Festplatz nahe dem Karpfenkreisel ist für Baustellenfahrzeuge schon asphaltiert. Sie soll jetzt für PKW die Umfahrung der Flutbrücken-Baustelle möglich machen. Wann, ist allerdings noch nicht sicher. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



Beide Seiten erarbeiteten die Option für einen Einrichtungsverkehr für PKW in Richtung Innenstadt, sobald die Aischbrücke komplett fertiggestellt ist und die Baustellenabläufe für die Flutbrücke über den Karpfenkreisel und die Staatsstraße 2263 erfolgen.

Dann wäre eine gefahrlose Umfahrung über den Festplatz möglich. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass unmittelbar Verhandlungen mit weiteren betroffenen Fachstellen aufgenommen werden. Denn für den Bypass braucht es eine Änderung der Baustelleneinrichtungsflächen im Hochwasserschutzgebiet.

Die Baustelle gibt indes nur die Möglichkeit für einen "Einbahn-Bypass" Richtung Innenstadt. Dieser soll so bald wie möglich kommen, ganz sicher deutlich vor Fertigstellung der gerade begonnen Flutbrücke. Der konkrete Zeitpunkt ist laut Straßenbauamt allerdings von der Fertigstellung der Aischbrücke und dem Bauzustand der Aischflutbrücke abhängig. Schließlich führt der Bypass nur an der Flutbrücke vorbei und dann über die neue Aischbrücke. Und dort sind noch Restarbeiten zu erledigen, die Brücke ist also noch nicht befahrbar.

Außerdem muss, um einen sicheren Bypass zu gewährleisten, der Baustellenverkehr über den Karpfenkreisel und die Staatsstraße erfolgen. Dazu wiederum, so das Staatliche Bauamt, braucht es eine Verlagerung der Flächen für die Baustellen-Einrichtung.

Nicht so leicht, denn diese liegen im Überschwemmungsgebiet, sind somit wasserrechtlich genehmigt. Diese Genehmigung wiederum bezieht sich auf exakt ausgewiesene Flächen. Eine Verlagerung bedingt, dass das Landratsamt auch den neuen Platz erneut befinden muss. Die Stadt Höchstadt und das Staatliche Bauamt gehen die Klärung dieser Fragen gemeinsam und unmittelbar an, wurde vereinbart. Der konkrete Freigabetermin der Behelfsumfahrung könne erst genannt werden, wenn bei einem Ortstermin die Verkehrssicherheit der Behelfsumfahrung überprüft und nachgewiesen worden sei.

Der Bürgermeister wertet das Ganze als Erfolg einer "emotional geführten" Verhandlung. Der Bypass sei wichtig für die Geschäfte der Innenstadt, vor allem angesichts der langen Verzögerungen beim Neubau der Aischbrücke.

