Höchstadt: Der „Dreggsagg“ blickt zurück

Kabarettist Michl Müller begeistert sein Publikum vor ausverkauftem Haus - vor 57 Minuten

HÖCHSTADT - „Bis auf den letzten Platz ausverkauft. Das musst du dir mal vorstellen! Schee war’s.“ Dieses Resümee, nach Michl Müllers Gastspiel in der Höchstadter Aischtalhalle gezogen, war keine Einzelmeinung. Als der Bad Kissinger Kabarettist und Sänger als Zugabe ein Schlagermedley zum Besten gab, bebte die Halle. Der Mann, der sich „Dreggsagg“ nennt, wurde an der Aisch gefeiert wie ein Popstar.

Im Großformat konnten die Besucher auch vom letzten Platz in der ausverkauften Aischtalhalle aus Michl Müller bei seinem kabarettistischen Jahresrückblick bestens verfolgen. © Foto: Panzer



Im Großformat konnten die Besucher auch vom letzten Platz in der ausverkauften Aischtalhalle aus Michl Müller bei seinem kabarettistischen Jahresrückblick bestens verfolgen. Foto: Foto: Panzer



Als solcher inszeniert er sich auch selbst. Wie immer wählte Müller den sportiven Einstieg. Leichtfüßig joggte er durch die Stuhlreihen und sprang auf die Bühne. Unterlegt von einem dramatischen Hintergrundsound stieg Kunstnebel hoch. Damit auch alle sein Mimenspiel verfolgen konnten, ließ sich der Meister im Großformat auf Leinwand projizieren.

„Alles Müller“ also, so hieß folgerichtig das Motto der Show. Auch neben der Bühne, wo es im Fanshop Dreggsagg-T-Shirts in allerhand Farben, Tassen, Kugelschreiber, Feuerzeuge und einiges mehr zu kaufen gab. Natürlich auch Tonträger und sogar Ingwerreiben. Der bodenständig auftretende Müller denkt eben an alles.

Bei seinem Jahresrückblick, den er regelmäßig zur Jahreswende in Höchstadt gibt, ist das nicht anders. „Högscht“ unterhaltsam wird da so einiges aufgewärmt, was schon in Vergessenheit zu geraten drohte. Zum Beispiel die grandiose Szene, in der Jogi Löw mit der Hand im Hosenstall Ballkontakte hatte. Oder das kurzzeitige Comeback der RAF, deren Rentner sich in ihren alten Tagen im Überfallen von Geldtransporten versuchen.

2016, „wir haben’s überlebt“, war aus Müllers Sicht ein „Scheißjahr“, geprägt von Lug, Trug und Fake. Autos, deren Erbauer beim Abgasausstoß mogeln was das Zeug hält, Schokoladen mit Plastikbeimischung und Elektrogrills, auf denen Auberginen aufgelegt werden.

Einen beachtlichen Lacherfolg erzielt der Bursch aus der Rhön mit seinen Gedankenspielen zu einer Flusskreuzfahrt auf der Aisch, mit Landgang in Adelsdorf. Nicht vorenthalten blieben der enthusiastischen Fangemeinde die obligatorischen Kostproben des Müllerschen Gesangstalentes. Begeistert wurde mitgeklatscht, wenn Alltagsgeschichten als schmissige Schlager zu Gehör gebracht wurden. Müller lieferte dazu vollen Körpereinsatz, hüpfte und gestikulierte wie ein aufgezogener Tanzbär. Prompt kokettierte der drahtige T-Shirt-Träger mit seiner Teilnahme beim European Song Contest. Er weiß ja: schlechter kann es nicht werden, was die deutsche Platzierung angeht.

Der Unterfranke mit eigener Fernsehshow kommt direkt zur Sache. Subtiles war kaum zu hören in den (inklusive Pause) drei Stunden. Immerhin aber ein zweideutiges Statement: „Wir leben länger als wir denken“.

Müllers Rundumschläge gegen Politiker gingen quer durch alle Lager. Aufs Korn nahm er dabei nicht nur das Inhaltliche. Mindestens genauso ausgiebig beschäftigte er sich mit dem Äußeren der handelnden Personen oder verballhornte deren Namen. Ein aus Gärtnersicht hilfreicher Appell richtete sich an die Gemeinde der Pokémonspieler: „Fangt lieber Schnecken!“

Karl-Heinz Panzer