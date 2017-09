Höchstadt: Dreckige Küche sorgt für Streit

Vor Gericht: Ein 36-jähriger soll in der Höchstadter Asylunterkunft geschlägert haben - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT / ERLANGEN - Weil sein Mitbewohner beim Kochen in der Gemeinschaftsküche angeblich so viel Dreck gemacht hat, soll ein 36-Jähriger ihm in der Höchstadter Asylbewerberunterkunft ins Gesicht geschlagen haben. Als daraufhin die Polizei kam, wurde der Iraker ausfällig – so lautet die Anklage vor dem Erlanger Amtsgericht.

In dieser Flüchtlingsunterkunft in Höchstadt kam es zu der Rangelei. © Edgar Pfrogner



In dieser Flüchtlingsunterkunft in Höchstadt kam es zu der Rangelei. Foto: Edgar Pfrogner



Eigentlich ist bei dem Angeklagten nichts so richtig sicher. Die Erlanger Behörden hätten seinen Namen verdreht, betont er, in Wahrheit hieße er ganz anders. Auch sein Geburtsdatum sei falsch. Eins allerdings steht fest: "Ich war ein bisschen böse." Gemeint ist eine Nacht im Februar dieses Jahres. In der Küche der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber am Lappacher Weg kam es zu einer Rangelei. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Iraker vor, er habe einem Mitbewohner zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Dazu der Angeklagte: "Ich habe nichts gemacht." Kurz darauf aber gerät er vor dem Amtsgericht in Rage. Es sei ja alles kein Wunder, wenn der Geschädigte nach dem Kochen mit seiner Frau immer einen Saustall hinterlasse.

Dass der Angeklagte später vier Polizeibeamte beleidigt hat, die nötig waren, um ihn festzunehmen, räumt er ein. "Es tut mir leid", betont er, der Alkohol sei schuld.

Ein Beamter, der vor Gericht erscheint, belastet den 36-Jährigen schwer. Der Mann sei aggressiv gewesen und hätte unflätige Ausdrücke benutzt. "Ihr Nazis" ist dabei noch am zitierfähigsten.

Als die Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten, habe der Asylbewerber wild um sich geschlagen. Aus dem Polizeiwagen heraus soll er den Zeugen angespuckt haben. "In der Arrestzelle auf der Dienststelle hat er dann das Randalieren angefangen". Auch hier habe er um sich geschlagen und getreten, bis die Beamten entschieden, ihn in ein Bezirkskrankenhaus bringen zu lassen.

Auch die Polizisten seien grob gewesen, hält der Angeklagte entgegen. Den Zeugen habe er noch nie gesehen. "Glauben Sie mir: Ich bin unschuldig." Von dem Faustschlag gebe es schließlich kein Foto und damit auch keinen Beweis.

Der Geschädigte kann an diesem Verhandlungstag nicht vernommen werden, weil ein bestellter Dolmetscher nicht erscheint. Deshalb wird das Verfahren fortgesetzt. Neuer Termin ist Mittwoch, 4. Oktober, 10 Uhr im Amtsgericht Erlangen.

Claudia Freilinger Nordbayerische Nachrichten Herzogenaurach/Höchstadt E-Mail