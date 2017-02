Höchstadt: Drei Leichtverletzte nach Kollision auf B 470

41-jährgige Mercedesfahrerin prallte auf stehendes Auto und geriet noch in den Gegenverkehr - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Drei Leichtverletzte hat gestern Abend ein schwerer Unfall auf der B 470 in Höchstadt gefordert.

Drei Leichtverletzte hat gestern abend eine Kollision auf der B 470 in Höchstadt gefordert. © Foto: privat



Kurz vor 17 Uhr war eine 31-jährige Frau aus Fürth mit ihrem Mitsubishi auf dem Greienberger Weg von Lonnerstadt kommend stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Straßenmeisterei wollte sie nach links abbiegen, daher stoppte sie ihr Auto auf der B 470 ab. Eine nachfolgende Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt erkannte die Situation offenkundig zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall geriet die 41-Jährige mit ihrem Pkw noch in den Gegenverkehr und rammte dort den Audi eines 79-jährigen Höchstadters. Alle drei Fahrer wurden nach Auskunft der Polizeiinspektion Höchstadt bei der Kollision leicht verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus in Höchstadt gebracht. Glück hatte dagegen ein 13-jähriges Mädchen, das ebenfalls im Mercedes saß: Das Kind blieb unverletzt.

Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren ziemlich lädiert bis schrottreif und mussten abgeschleppt werden. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Höchstadt und Gremsdorf haben die Bundesstraße für eine gute halbe Stunde gesperrt und nach der Unfallaufnahme dann die Fahrbahn gereinigt.