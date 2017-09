Höchstadt: Einbrecher im Drogeriemarkt

HÖCHSTADT - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag gegen 1.45 Uhr in einen Drogeriemarkt an der Erlanger Straße eingebrochen.

Zack ist die Tür offen. Diese Symbolbild hat mit dem Einbruch nichts zu tun. © colourbox.com



Die Täter brachen eine Metalltür auf, um in die Filiale zu gelangen und hebelten im Inneren einen Tresor auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund zweitausend Euro.

Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Erlangen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Nummer des Hinweistelefons beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken lautet (09 11) 2112 3333.

