Höchstadt: Einbrecher richtet hohen Schaden an

Unbekannter drang in Anwesen in Marienbader Straße ein

HÖCHSTADT - Ein Unbekannter ist am Donnerstagmorgen (25. August) in ein Einfamilienhaus in der Marienbader Straße eingebrochen.

Ein Einbrecher hat Höchstadt unsicher gemacht. Hier ein Symbolbild. Foto: Colourbox.de



Der Einbrecher drang zwischen 08:30 Uhr und 10:15 Uhr in das Anwesen ein und richtete einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an. Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112 3333 in Verbindung zu setzen.