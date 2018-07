Höchstadt: Engel strahlen neu

Hochaltar in St.Georgskirche ist fast fertig saniert - vor 40 Minuten

HÖCHSTADT - Zwei Fachfrauen auf fünf Etagen im Baugerüst: Die Restauratorinnen Caroline Roth und Anja Fuchs bringen den Hochaltar in der St. Georgskirche in Höchstadt wieder auf Vordermann. Sie haben die aufwendigen Arbeiten beinahe abgeschlossen.

Von Engeln bewacht widmet sich Restauratorin Anja Fuchs dem Nussbaum-Furnier am Hochaltar. Alle Fotos: Anestis Aslanidis

Das Wasser in den Eimern war schwarz. Literweise haben die Restauratorinnen Caroline Roth und Anja Fuchs dreckige Brühe aus der Kirche getragen. In den vergangenen vier Wochen haben die Fachfrauen den Hochaltar von 1724/25 gereinigt und ausgebessert. "Er ist das Meisterwerk unserer St. Georgskirche", sagt Pfarrer Kilian Kemmer.

Entsprechend intensiv waren die Arbeiten. Auf einem Baugerüst mit fünf Etagen sind die Handwerkerinnen dem größtem Schmutz zunächst mit einem Staubsauger auf den Leib gerückt. Dann haben sie feucht gewischt. "Auf dem Gold saß eine schwarze Schicht aus Ruß", berichtet Caroline Roth. Mit Pinseln und Wattebäuschen, getränkt mit Lösungsmitteln, hat sie sich daran gemacht, den fettigen Dreck zu entfernen. "Ohne Seife geht da gar nichts." Dann hat sie sich dem Material gewidmet.

Anja Fuchs hat sich das Holz vorgenommen, genauer gesagt dem Nussbaum-Furnier, das auf einem Nadelholzkorpus sitzt. Sie hat die Oberflächen gereinigt und eine Lackschicht aus dem Jahr 1979 ausgedünnt, um den Zustand aus den 30er Jahren wiederherzustellen. Am Holz erkennt der Betrachter jetzt wieder die schöne Maserung. Außerdem sind viele Stellen, die beschädigt waren, neu verleimt.

Hauptsächlich das UV-Licht und die Hitze, die neben dem Altar durch die Chorfenster dringen, haben dem Bauwerk von Martin Walter zugesetzt. "Es nimmt dem Holz die Farbe", sagt Anja Fuchs. Auch das Landesamt für Denkmalschutz hat das erkannt. Deshalb werden die Scheiben jetzt mit einem Spezialschutz versehen, der zwar Licht eindringen lässt, aber den Altar schützt.

Insgesamt kostet die Sanierung des Hochbaus rund 100 000 Euro. Viele Höchstadter haben gespendet und zum Beispiel Patenschaften für verschiedene Figuren übernommen. Einzig die Strahlenkranzmadonna, eine der beiden gotischen Figuren aus dem Altarraum, die bald von der Restaurierung zurückkommt, könnte noch einen Gönner gebrauchen. Kostenpunkt: 2500 Euro.

Mit Pinsel und Wattebausch sind die Restauratorinnen Anja Fuchs und Caroline Roth dem Dreck am Hochaltar in der Höchstadter Stadtpfarrkirche St. Georg an den Leib gerückt. Insgesamt sechs Wochen lang sanieren sie das Bauwerk aus dem Jahr 1724/25 von Martin Walter.