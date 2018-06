Höchstadt feiert Kirchweih ohne Baum

HÖCHSTADT - Im Engelgarten stehen schon die ersten Buden und das große Festzelt: Die Höchstadter freuen sich auf ihre Kirchweih, die allerdings aus Sicherheitsgründen wieder ohne einen Kirchweihbaum auskommen muss.

Noch herrscht im Höchstadter Engelgarten die Ruhe vor dem Sturm. Das Festzelt (rechts) steht aber schon. Foto: Ralf Rödel



Sieben Stunden hat es gedauert, dann stand das große Festzelt am Montag. "Wir haben dafür durchgeschuftet", sagt Thomas Ackermann vom Brauhaus Höchstadt, der sich auch um die Musikauswahl auf der Bühne gekümmert hat. "Es sind nur lokale Bands", freut er sich. Denn die können sich sehen lassen.

Die "Musiggfabrigg" ist zum ersten Mal auch bei der Kirchweih dabei und das gleich in einer ganz besonderen Konstellation. Seit knapp einem Jahr arbeitet die Formation hin und wieder mit der Musikinitiative Herzogenaurach zusammen. Bis zu 40 Musiker aus beiden Städten wollen am Samstag, 30. Juni, ab 20 Uhr das Festzelt im Engelgarten zum Toben bringen.

Los geht die Feierei aber schon am Freitag, 29. Juni. Traditionell beginnt der Kirchweihbetrieb ab 18 Uhr. Vom Autoscooter bis zur Reitbahn sind ähnliche Buden und Angebote dabei wie im vergangen Jahr. Auch die Hauptattraktion aus 2017, der "Star Dancer" — ein Fahrgeschäft von Alexander Störzer —, ist wieder aufgebaut.

Um 19 Uhr am Freitag startet der Festumzug mit dem Spielmannszug vom Feuerwehrhaus in den Engelgarten. Dort sticht Bürgermeister Gerald Brehm um 19.30 Uhr das Bierfass an. Ab 20 Uhr spielt die Band Reline, die in Höchstadt auch sehr bekannt ist.

Und Thomas Ackermann hat gleich noch eine gute Nachricht für die Besucher. "Die Maß Bier kostet weiterhin 7,50 Euro", sagt er. Der Preis wird also nicht erhöht.

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es heuer allerdings kein Feuerwerk. 2017 habe sich gezeigt, dass der Aufwand nicht im Verhältnis zum Besucheraufkommen steht, sagte der Bürgermeister am Dienstag im Pressegespräch. Auch einen Kirchweihbaum wird es nicht geben. Als Grund nannte Brehm Lieferschwierigkeiten bei der Standvorrichtung.

Firma kann nicht liefern

Der Bauausschuss hatte im Mai entschieden, im Engelgarten einen Kerwasbaumständer zu installieren. Und zwar haben die Mitglieder eine unterirdische Variante gewählt, bei der sich die Spannvorrichtung bei Nichtnutzung in einen unterirdischen Hohlraum klappt und dann nicht mehr zu sehen ist.

Die Kosten liegen bei insgesamt rund 15 000 Euro. Die Firma habe allerdings nicht rechtzeitig liefern können. Um den Baum ohne Vorrichtung aufzubauen, sei der Boden zu weich, meinte Brehm. Nächstes Jahr soll es aber wieder einen Baum geben.

Der Kirchweih-Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen um 10 Uhr, um 11 Uhr spielt die ATM Bluesband, um 12 Uhr gibt es Mittagstisch und ab 16 Uhr spielen die Calimeros.

Am Montag geht es schon früher los. Um 8.45 Uhr startet der Kirchenzug mit Gedenkgottesdienst, um 10 Uhr der traditionelle Frühschoppen mit der Stadtkapelle. Der Kirchweihbetrieb beginnt um 11 Uhr.

Sollte es am Montag oder Dienstag, 2./3. Juli, Fußball-Weltmeisterschaftsspiele mit deutscher Beteiligung geben, ist eine Live-Übertragung im Festzelt geplant. Am Montag um 16 Uhr spielt die Blaskapelle Gremsdorf. Am Dienstag, 3. Juli, gibt es außerdem wieder einen Familien- und Seniorennachmittag mit Essensgutscheinen und verbilligtem Eintritt. Ein zusätzliches Kinderprogramm ist nicht geplant.

