Höchstadt: Fraktionen wünschen sich bessere Straßen

CSU und SPD haben ihre Anträge für den Haushalt 2018 vorgelegt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - SPD und CSU, die Oppositionsfraktionen im Höchstadter Stadtrat haben ihre Wunschzettel für den Haushalt 2018 vorgelegt. Sie fordern vor allem die rasche Umsetzung von Sanierungen – auf den Straßen und beispielsweise beim Freibad.

Die alte B 470, die von Höchstadt in Richtung Lonnerstadt führt, wurde als Umleitung während dem Bau der Aischbrücke stark beansprucht. Die CSU wünscht sich deshalb einen Posten im Hauhalt 2018 für die Sanierung. Foto: Ralf Rödel



"Verbindungen schaffen" – unter diese Überschrift hat CSU-Fraktionssprecher Alexander Schulz seine Anträge auf Haushaltsmittel für die Verkehrsinfrastruktur gestellt. Er wünscht sich im Budget 2018 Gelder für viele Straßenprojekte, zum Beispiel für die Ortsverbindungsstraße von Höchstadt nach Lonnerstadt (alte B 470). Unter anderem, weil die Route als Umleitungsstrecke beim Neubau der Aischbrücke diente, sei die Straße stark beansprucht worden.

Die Strecke zwischen Sterpersdorf und Weidendorf möchte er auch saniert sehen — zumal die Straße bereits 49 Jahre alt sei.

Die CSU-Fraktion hätte außerdem gerne einen Radweg, der von Nackendorf nach Höchstadt führt, beispielsweise in Richtung der Straßen "Am Forsthaus" oder "An der Lehmgrube". Eine weitere Trasse für Radler können sich die Christsozialen entlang der Fürther Straße vorstellen bis zur Einmündung Lerchenstraße. Der jetzige Radweg auf der Straße, die nach Herzogenaurach führt, endet nach der Einmündung "Schwarzenbacher Ring".

Weiterhin steht eine Fußgängerbrücke über die Pfarrer-Eckert-Straße auf dem Wunschzettel, die das Musikerviertel mit der Siedlung "An der Schwedenschanze" verbinden soll.

Die CSU blickt allerdings nicht nur in die Zukunft, sondern auch zurück auf das Jahr 2017 und fordert die Umsetzung mehrerer Vorhaben und Anfragen. Darunter fallen beispielsweise die Sanierung der Steinwegstraße, des Dachs der Aischtalhalle sowie der Stadtmauer.

Auch die Sozialdemokraten verlangen "den unverzüglichen Vollzug aller im Stadtrat gefassten Beschlüsse". Fraktionssprecher Andreas Hänjes hat erneut das Spielareal für (Klein-)kinder im Freibad auf die Liste seiner Fraktion für 2018 gesetzt. Die Neugestaltung sei "längst überfällig".

Millionen für Wohnungsbau

Den sozialen Wohnungsbau möchten die Sozialdemokraten im kommenden Jahr vorantreiben. Auch wenn sich private Anbieter fänden, sei eine Umsetzung nicht sicher. Deswegen möchte die Fraktion zwei Millionen Euro für ein städtisches Wohnbauprojekt vorsehen.

Eine halbe Million Euro sei nötig für den Bau der Straße zwischen "Weidenweg" und "An der Birkach" zur besseren Erschließung der nordöstlichen Wohnsiedlung in Etzelskirchen.