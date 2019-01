Höchstadt: Frau schläft am Steuer ein

34-jährige kommt von der Straße ab - Wagen entwurzelt einen Baum - vor 19 Minuten

HÖCHSTADT - Am Steuer eingeschlafen ist eine 34-jährige Pkw-Fahrerin am Samstagnachmittag in Höchstadt.

Sie fuhr gerade auf dem Greiendorfer Weg in Richtung Lonnerstadt, als ihr die Augen zufielen und sie nach links von der Fahrbahn abkam. Glücklicherweise war hier gerade kein anderes Auto unterwegs.

Die Frau überfuhr mit ihrem Fahrzeug ein Straßenschild und entwurzelte einen Baum, bevor die Fahrt an einem weiteren Baum endete. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7000 Euro.

