Höchstadt: Freibad öffnet etwas später

Weitere Ausbesserungen nötig - "Die Technik läuft" - vor 48 Minuten

HÖCHSTADT - Die Öffnung des Höchstadter Freibads verzögert sich um einige Tage. Als Grund nennt Karl-Heinz Zillich, stellvertretender Betriebsleiter des Sportzentrums, unter anderem kleine Korrekturen an der Beckenstatik, die eine Fachfirma noch erledigen muss. In Herzogenaurach und Aschbach läuft alles nach Plan.

Wann kann man in Höchstadt wieder schwimmen? Hier ein Foto vom Mai 2017. Foto: Silvia Schulte



Am heutigen Dienstag trifft sich Zillich mit Firmenvertretern zur Besprechung. Dass noch ein paar Reparaturen anstehen, hat sich jetzt erst herausgestellt, weil momentan alles frisch gemacht wird für baldige Badegäste (wir berichteten). Den Winter über bleibt das Wasser im Becken, erst wenn es abgelaufen ist, zeigen sich alle Schäden. Laut Zillich steht aber nichts Großes an. "Die Technik läuft, wir haben alles schon getestet." Bevor die Becken aber wieder gefüllt werden, soll eben alles tiptop sein. Nach der Besprechung soll feststehen, wann genau eröffnet werden kann. Zillich geht davon aus, dass sich der erste Badetage, der am 1. Mai geplant war, um einige Tage nach hinten verschiebt.

Wer am Maifeiertag dringend schon im Freibad schwimmen gehen möchte, kann nach Herzogenaurach ausweichen. Dort ist dann schon geöffnet, meint Patrick Geiger, Betriebsleiter der Herzogenauracher Bäder- und Gastronomiebetriebe. Am Dienstag, 1. Mai, Eröffnungstag des Freibads in Herzogenaurach, ziehen die Schwimmmeister ihre erste reguläre Wasserprobe, stets die erste Tat des Badetages. Um 7 Uhr morgens werden die ersten Badegäste mit einem Glas Sekt begrüßt, für die Kinder gibt es einen Slush.

Im Schlüsselfelder Ortsteil Aschbach beginnt die Freibad-Saison diesen Jahr sowieso ein paar Tage später, nämlich am 10. Mai. "Letztes Jahr haben wir früher aufgemacht und da war das Wetter dann noch drei Wochen lang kalt und eklig", erinnert sich Martin Bund. Deshalb fällt der Startschuss dieses Mal eben gleich früher. cf