Höchstadt: Ihr Herz schlägt für soziale Zwecke

Betty Amon strickt, häkelt und bastelt Weihnachtsschmuck – Erlös fließt an Notleidende - vor 57 Minuten

HÖCHSTADT - Schon im Januar fängt Betty Amon aus Höchstadt an, für das nächste Weihnachtsfest Dekorationen zu stricken und zu häkeln – und das ausschließlich für christliche und soziale Zwecke.

Gehäkelt Engelchen, Glöckchen und jede Menge Christbaumschmuck produziert Betty Amon jedes Jahr. Der Erlös fließt für soziale Zwecke. © Foto: Paul Neudörfer



Gehäkelt Engelchen, Glöckchen und jede Menge Christbaumschmuck produziert Betty Amon jedes Jahr. Der Erlös fließt für soziale Zwecke. Foto: Foto: Paul Neudörfer



Seit nunmehr 14 Jahren hat sich die gelernte Schneiderin diesem Hobby zugewandt. Über viele Jahre fertigte sie Altardecken und Stolas für die St. Georg-Kirche und deren Geistlichen an. Doch zur Weihnachtszeit schlägt ihr Herz für soziale Zwecke, dann bastelt sie Glocken, Engel, Körbchen und weiteren Christbaumschmuck. Seit vielen Jahren produziert sie diese Gegenstände auch für die Sternstunden des Bayerischen Rundfunk. "Ein Dankesschreiben vom Sender ist immer wieder schön", findet Betty Amon. Ihre Handarbeiten hat sie auch schon oft im Fernsehen gesehen. Das Material kauft sie aus eigener Tasche und von anderen Leuten bekommt sie Garn gespendet.

Einfach helfen, dass es anderen Menschen und besonders Kindern besser geht, das ist ihre Devise. Nachdem sie gehört hat, dass in der Heimat des ehemaligen Höchstadter Kaplans Binu James Puthenkunnel in Indien bei der Sturmflut 500 Menschen starben und viele heute noch obdachlos sind, will die Seniorin auch hier helfen. Nachdem sie schon viel Schmuck an die Sternstunden geschickt hatte, fing sie daher wieder zu basteln an.

Rund 100 dieser hangearbeiteten Dekoartikel wird sie jetzt am Sonntag, 16. Dezember, von 13 bis 17 Uhr am Eingang des Pfarrheims verkaufen, alles für eine freiwillige Spende, jeder Cent wird dem Kaplan für Indien übergeben. Betty Amon hofft, dass mit dieser Spende den Not leidenden Menschen in Indien schnell geholfen werden kann.

pn