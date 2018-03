Höchstadt: Jazz!3 weckt selige Erinnerungen

Lutz Häfner und Rainer Böhm mit vier Cellisten im Schlossgewölbe - vor 30 Minuten

HÖCHSTADT - Charlie Chaplin, das Filmgenie, war auch Musiker. Er schrieb die Musik zu allen seinen Filmen selbst und er wollte, wie er immer sagte, vor allem sentimentale Musik schreiben. Chaplin spielte – linkshändig – Cello, und einige seiner auf diesem sentimentalsten Instrument von allen komponierten Filmmelodien haben es sogar zum Jazz-Standard gebracht. "Smile" zum Beispiel, aus dem Film "Moderne Zeiten".

Sentimentale, gefühlvolle Musik servierten Pianist Rainer Böhm, Saxophonist Lutz Häfner und die Cellisten Nayon Han, Irene von Fritsch, Veronika Zucker und Cornelius Boensch (von links) dem Publikum in Höchstadt. © Foto: Rainer Groh



Lutz Häfner, der großartige Jazz-Saxophonist aus Franken, teilt offenbar Chaplins Neigung zu Sentiment und Cello. "Ich finde den Sound einfach geil", sagt er in der Pause des zweiten Jazz!3-Konzerts in dieser Saison im Höchstadter Schlossgewölbe, eines der ungewöhnlichsten in Ariane Rangers Reihe, die schon manches Ungewöhnliche ans Ohr der Fans gebracht hat. Man denke sich: vier Celli, vierfach dieser satt gestrichene Klang von Sehnsucht und Wehmut, Vibrato auf der Saite – und das mit einer Musical-Melodie wie "With every Breath I take" von Cy Coleman aus "City of Angels". Das geht direkt in die Tiefe des Gemüts.

Fans von Lutz Häfner und dem nicht minder großartigen Pianisten Rainer Böhm – und welcher Jazzfreund ist kein Fan? – kennen das Stück von der 2011 veröffentlichten Duo-CD "deep". Ihr beseeltes Zusammenspiel wiederholten die beiden auch am Freitag im Schlossgewölbe. Dazu kamen aber noch Nayon Han, Irene von Fritsch, Veronika Zucker und Cornelius Boensch mit ihren Kniegeigen und legten, wohlgesetzt, einen wahren Langflor-Klangteppich unter die atemraubenden Skalen des Tenorhorns und die kraftvollen Klavierakkorde. "Echt fett", würde man im heutigen Sprachgebrauch sagen.

Der Schreiber, mit seligen Erinnerungen an viele Kinoabende mit Chaplin-Filmen, konnte nicht umhin: Er sah vor dem inneren Auge den kleinen Tramp in ganz modernen Zeiten durch die Lichter der Großstadt trippeln. Und später noch Kirk Douglas in Sandalen, denn auch Alex Norths Liebesthema aus dem 1960er-Monumentalfilm "Spartacus", im Duo von Rainer Böhm und Lutz Häfner auch bereits auf "deep" eingespielt, haben die vier Celli am Freitagabend mit Pathos angereichert und "filmischer" gemacht.

Wie der echt fette Applaus bewies, haben die Zuhörer wohl ähnlich in Genuss geschwelgt. Ob so etwas noch Jazz ist? Überflüssige Frage. Schöne, sentimentale, gefühlvolle Musik war es. Und wer den Einsatz von "klassischen" Instrumenten im Jazz für extravagant hält, sei an Ramsey Lewis und sein grooviges "Hello, Cello!" erinnert. Und an Ellington, der für den "Creole Love Call" eine Opernsängerin einsetzte. Geschrieben wurde das Stück 1927.

Weiter hat der Abend gezeigt: Eine gute Komposition, auch wenn sie im Jazz-Idiom gedacht wurde, hält, "klassisch" gespielt, auch Kammermusik-Hörgewohnheiten stand. Wie "No Lonely Nights" von Keith Jarrett oder die Zugabe, die gute alte Dorsey-Ballade "I should care".

Und wenn es mal ein bisschen sehr streicher-klassisch wurde, dann streuten die beiden Stars des Abends eben eine Duo-Nummer ein. Jazziger geht es kaum. In seinem eigenen Stück "Juvenile" hat Rainer Böhm an diesem außergewöhnlichen Abend das beste Solo gespielt, das der Schreiber bisher von ihm gehört hat.

RAINER GROH