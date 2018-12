Höchstadt: Kritik am AischPark-Center

HÖCHSTADT - Wächst Höchstadt ohne Gewissen? Diese Frage haben am Samstag einige Gegner des AischPark-Centers im Höchstadter Kulturkino diskutiert. Grundlage bot eine Filmdokumentation der Betreiber.

Am vergangenen Samstag war der Parkplatz am AischPark-Center gut gefüllt, die Innenstadt von Höchstadt wirkte hingegen wie leer gefegt. Die Betreiber des Höchstadter Kulturkinos stellen in ihrer Filmdokumentation einen Zusammenhang zwischen beidem her. Foto: Karl-Heinz Panzer



Wer am Samstagnachmittag rund um den Höchstadter Marktplatz unterwegs war, sah alles andere als eine lebendige Stadtmitte. Die weiträumigen Parkflächen am AischPark-Center hingegen waren voller Autos, die auf regen Betrieb auf den über 20 000 Quadratmetern Fläche schließen ließen. Zur gleichen Zeit präsentierten Ulrike und Werner Schramm in ihrem Kulturkino am Häckersteig ihre Filmdokumentation "Wachstum ohne Gewissen" mit dem Untertitel "Höchstadt – Wohin gehst du?". In ihrem 90-minütigem Film prangern die Kinobetreiber unter anderem die städtische Entwicklungspolitik an, die nach ihrer Auffassung dem innerstädtischen Einzelhandel das Wasser abgräbt. Rund ein Dutzend Zuschauer verfolgten das Geschehen auf der Leinwand. Danach machten sie sich Gedanken darüber, was gegen tote Stadtzentren und Flächenfraß und für regionale Wirtschaftskreisläufe unternommen werden kann.

"Lebensader gekappt"

Eine ehemalige Geschäftsinhaberin beklagte, dass die Eröffnung des Fachmarktcenters in der Peripherie am Kieferndorfer Weg für manche Ladeninhaber nur der letzte Anstoß zum Dichtmachen war. Der Anfang vom Ende war ihrer Ansicht nach die Verkehrsberuhigung der Innenstadt Ende der 80er Jahre. Seit der Marktplatz für den Durchgangsverkehr gesperrt ist gehe die Anzahl der Kunden mehr und mehr nach unten. "Die Lebensader wurde gekappt", so ihre Einschätzung.

Viele der potenziellen Nachfolger in der Geschäftsführung sähen keine Perspektiven mehr. Die Versuche der Stadt zum Gegensteuern gingen ins Leere. Die Umgestaltung der Hauptstraße mache die Sache nur noch schlimmer. Die aufgestellten Kübel stellten ein Hindernis für die Käuferschaft dar. Mit dem ausgesperrten Durchgangsverkehr gingen viele Kunden verloren, die Läden im Zentrum verschwänden aus dem Blickfeld und damit auch aus dem Gedächtnis.

Bürgermeister Gerald Brehm kündige allerhand an, bemerkte ein Mann aus dem Publikum. "Sein Fischladen existiert immer noch nicht", spottete er, ebenso wenig wie andere Vorhaben, mit neuen Angeboten die Leute in die Mitte zu holen.

Ein anderer wollte nicht nur die Politik und die in Schramms Dokustreifen kritisierten kapitalstarken Handelsketten für die Misere verantwortlich machen: "Man darf die Bequemlichkeit der Leute nicht vergessen", gab er einer Frau zu bedenken, die daran erinnert hatte, dass es früher überall in der Stadt kleine Läden für den täglichen Bedarf gegeben habe. Die Kundschaft heute, sofern sie nicht per Mausklick ordert, wolle alles mit dem Auto anfahren können.

Nachdem in Sachen AischPark-Center vollendete Tatsachen geschaffen sind, richtete sich der Blick vor allem auf das Logistikzentrum, für das Edeka einen Platz sucht. Heftig kritisiert wurde, dass der Bürgermeister weiterhin einen Standort unweit der Kläranlage favorisiert, dem ein großflächiges Erdbeerfeld weichen müsste.

Eigene Liste für die Wahl?

Brehm setze sich über den Bürgerwillen hinweg. "Wie können wir das verhindern?", fragte sich das Filmpublikum, das sich in der Ablehnung des Projekts einig zeigte. "Am besten mit einem Bürgerbegehren", hieß es nicht nur einmal.

So sieht das auch Hermann Grau aus Mechelwind, der nach eigenem Bekunden schon mehrmals rechtswidrige Bauleitplanungen in seinem Dorf gestoppt hat. Die Stadt zeige sich unbelehrbar, seine Vorstöße würden vom Rathaus schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen. "Ich schreibe Dutzende von Seiten", klagte der Öko-Landwirt. "Die Antwort ist: keine!" Er sieht nur eine Möglichkeit, die in seinen Augen falsche Entwicklung zu stoppen: "Wir machen eine eigene Liste für die nächste Wahl", so Grau’s Anregung. Nicht nur die Höchstadter Lokalpolitik, sondern auch die in Erlangen (Baugebiet West III), Herzogenaurach und überhaupt im ganzen Lande standen in der Kritik. Im Film ebenso wie auch bei den anschließenden Wortbeiträgen.

