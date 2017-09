Höchstadt: Mann entblößt sich vor Vierjährigem

Polizei nimmt den 30-Jährigen nach Anruf der Mutter fest - vor 17 Minuten

HÖCHSTADT - Eine junge Höchstadterin war mit ihrem vierjährigen Kind am Mittwochnachmittag in den Aischauen unterwegs und sah einen Mann onanieren.

(Symbolfoto) Foto: NEWS5 / Goppelt



Der Mann hörte damit auch nicht auf, als er sie sah. Als die Frau eine ganze Weile später wieder dorthin zurückkam, weil sie mit ihrem Buben eigentlich an den Fluss wollte, war der Mann immer noch in gleicher Art und Weise zu Gange und sah wieder in ihre Richtung.

Die dann von der Frau hinzugerufene Polizei konnte den 30-Jährigen vorläufig festnehmen. Ihm zufolge hatte er nur Austreten müssen.

