Höchstadt: Mann greift Einsatzkräfte an

Betrunkener war im Gesicht verletzt und sollte behandelt werden - vor 28 Minuten

HÖCHSTADT - Obwohl ihm nur geholfen werden sollte, rastete ein Betrunkener aus: Er griff Polizeibeamte, Sanitäter, eine Ärztin und Krankenschwestern an.

Zunächst war eine Polizeistreife in den Engelgarten gerufen worden. Dort sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, hieß es. In der Tat trafen die Beamten dort einen an der rechten Gesichtshälfte verletzten Mann an. Der verhielt sich aber äußerst aggressiv und begann sofort, die Einsatzkräfte massiv zu beleidigen. Um ihn ärztlich behandeln zu lassen, traf ein BRK-Fahrzeug ein. Noch bevor er in das Auto eingeladen werden konnte, schlug der Verletzte einem Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht. Während des Transports beleidigte er massiv sowohl die Polizeibeamten als auch die behandelnde Ärztin, Krankenschwestern und eingesetzten Sanitäter.

Letztlich musste der Mann gefesselt werden, damit er überhaupt behandelt werden konnte. Sein Promillewert von 2,44 dürfte einer der Hauptursachen für seinen Ausraster gewesen sein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

