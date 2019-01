Höchstadt: Millionen-Investitionen in die Freizeit

Freibad-Modernisierung und die Sanierung der Eishalle kommen weiter voran - vor 59 Minuten

HÖCHSTADT - Freibad und Eishalle: Die Stadt Höchstadt treibt ihre Investitionen für Freizeiteinrichtungen weiter voran. Um gegen Starkregen gerüstet zu sein, wird außerdem ein neuer Stauraumkanal gebaut.

Ein Blick auf die Baustelle im Höchstadter Freibad: Die beiden Kinderbecken (linkes Bild) sowie die Baugrube für die Breitrutsche (rechtes Bild) sind bereits zu erkennen. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich derzeit auf rund 2,9 Millionen Euro. Fotos: Katrin Bayer



Ein Blick auf die Baustelle im Höchstadter Freibad: Die beiden Kinderbecken (linkes Bild) sowie die Baugrube für die Breitrutsche (rechtes Bild) sind bereits zu erkennen. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich derzeit auf rund 2,9 Millionen Euro. Fotos: Katrin Bayer



Wer am Kieferndorfer Weg durch den Zaun aufs Gelände des Freibads schaut, freut sich automatisch auf den Sommer. Die Bauarbeiten schreiten voran und inzwischen sind die beiden Kinderbecken schon erkennbar, ebenso wie die Baugrube für die Breitrutsche. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag den Bürgermeister ermächtigt, den Auftrag für eine Beregnungsanlage der Liegewiese, Umzäunung und Beachvolleyball-Feld an die wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben.

Die Gesamtausbaukosten haben sich aufgrund hinzugekommener Arbeiten sowie der konjunkturellen Lage inzwischen auf rund 2,9 Millionen Euro erhöht. Sie werden in den neuen Haushalt 2019 aufgenommen.

5,3 Millionen für Eishalle

Soviel zum Sommer. Aber auch der Wintersport kommt in Höchstadt nicht zu kurz. Für 5,3 Millionen Euro soll die in die Jahre gekommene Eissporthalle eine Frischekur bekommen. Der Stadtrat hat das Ingenieurbüro Möller + Meyer Gotha damit beauftragt, eine Planungsstudie auszuarbeiten. Diese erfolgt in zwei Varianten. Wie berichtet hat sich die Stadt Höchstadt für das Projekt nämlich um Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen beworben.

Ein Blick auf die Baustelle im Höchstadter Freibad: Die beiden Kinderbecken (linkes Bild) sowie die Baugrube für die Breitrutsche (rechtes Bild) sind bereits zu erkennen. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich derzeit auf rund 2,9 Millionen Euro. Fotos: Katrin Bayer



Ein Blick auf die Baustelle im Höchstadter Freibad: Die beiden Kinderbecken (linkes Bild) sowie die Baugrube für die Breitrutsche (rechtes Bild) sind bereits zu erkennen. Die Kosten für die Modernisierung belaufen sich derzeit auf rund 2,9 Millionen Euro. Fotos: Katrin Bayer



Die Entscheidung, ob das Höchstadter Eisstadion den Zuschlag bekommt, soll laut Bürgermeister Gerald Brehm Ende Februar fallen. "Wir gehen davon aus, dass unsere Chancen gut stehen", sagte er. "Und mit Vergabe der Planungsstudie stehen wir in jedem Fall Gewehr bei Fuß." Wenn die Gelder kommen, werde die Stadt keine Zeit mehr verlieren. Das Ingenieurbüro überprüft nun den baulichen und technischen Zustand der Gebäudehülle und des Daches und erarbeitet eine Gesamtlösung — für den Fall, dass Fördergelder fließen und für den Fall, dass sie ausbleiben. "Dann müssen wir kleinere Brötchen backen", sagte Bürgermeister Gerald Brehm. Zusätzliche Kosten entstünden der Stadt durch die Vergabe der Studie für beide Varianten nicht.

Voraussichtlich rund 900 000 Euro muss die Stadt in einen neuen Stauraumkanal im Bereich der Inastraße investieren. Dieser ist laut wasserrechtlichem Bescheid notwendig. Bürgermeister Gerald Brehm verkündete im Stadtrat, mit dem neuen Bauwerk sei Höchstadt beispielsweise auch für extreme Wetterlagen wie Starkregen besser gerüstet.

CLAUDIA FREILINGER