Höchstadt: Neue Fragen beim Blick in den Karpfenteich

Die Außenstelle des Instituts für Fischerei will mit Forschung und Beratung die naturnahe Teichwirtschaft weiter voranbringen - vor 51 Minuten

HÖCHSTADT - Studenten aus Kiel waren dieser Tage zu Gast in der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft in Höchstadt. Besuch aus dem hohen Norden also. Von dort, wo man übers Meer schaut und den Horizont sieht, und nicht nur das Schilf am gegenüberliegenden Teichufer. Was kann man solchen Gästen erzählen?

Teiche im Teich: In diesen neuartigen Teichparzellen wird versucht, neue Erkenntnisse für die Steigerung der Naturnahrungsproduktion zu gewinnen. Martin Oberle (links) und Jan Masilko sind gespannt, welche Ergebnisse die Versuchsaufbauten in den nächsten Monaten liefern werden. © Foto: Matthias Kronau



"Die rund 35 Studenten der Agrarwissenschaften waren sehr interessiert", freute sich Martin Oberle, der Leiter der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft des Instituts für Fischerei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.

Im Institut für Tierzucht und Tierhaltung an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel beschäftigt man sich nämlich auch mit Fragen der Aquakultur. Und da war die Karpfenteichwirtschaft für die Agrarstudenten aus dem hohen Norden ein interessantes Thema bei ihrer Expedition nach Franken.

Neben vielen grundsätzlichen Informationen zum fränkischen Karpfen kam auch zur Sprache, mit welchen Themen sich die Außenstelle derzeit besonders beschäftigt.

Da ist natürlich das Kormoranprojekt, das von der Außenstelle vorangetrieben wird, trotz der derzeitigen Erkrankung des Kormoranbeauftragten Tobias Küblböck. Hierbei soll in der nächsten Zeit ein Netz an ehrenamtlichen Kormoranberatern aufgebaut werden.

Die Wissenschaftler in Höchstadt beschäftigen sich mit weiteren interessanten Forschungsthemen. "Bei einem Projekt geht es um die Steigerung der Naturnahrungsproduktion zur Förderung einer nachhaltigen und ökologischen Produktion in der Karpfenteichwirtschaft", erklärt Jan Masilko. Der Tscheche, der von der Universität Budweis kommt, arbeitet seit Juni 2016 in Höchstadt.

Die Ausgangslage erklärt Martin Oberle: "Weltweit sind die Erträge aus der Aquakultur stark steigend. Dabei sind Karpfen die einzigen, bei denen die Eiweißversorgung fast ausschließlich aus der Natur kommt. Sonst wird fast überall Fischmehl verwendet." Das finden auch Organisationen wie der World Wildlife Fund (WWF) oder Greenpeace lobenswert. Sie empfehlen in Broschüren den Karpfenverzehr.

Allerdings gibt es nichts, was man nicht noch verbessern kann. Oder besser: Auch das, was gut läuft, muss immer wieder kontrolliert werden.

Also: Wie können die Karpfen in Bayerns Teichen auf Dauer noch bessere oder mehr Naturnahrung genießen, unter anderem das Phytoplankton (vor allem Algen), das Zooplankton (z. B. Wasserflöhe) und weitere an Wasserpflanzen und im Boden lebende Organismen? So einfach ist das gar nicht. Das Plankton durch Düngung einfach zu vermehren, kann zu negativen Begleiterscheinungen führen, etwa zu einer schädlichen Erhöhung des pH-Wertes.

Im Rahmen der Untersuchungen will die Außenstelle erst einmal eine Bestandsaufnahme machen. Wie geht es den Teichen, den Teichböden und den Karpfen in den verschiedenen Regionen? "Häufig sind unter den heutigen Bedingungen zu viele Nährstoffe vorhanden, manchmal aber auch möglicherweise zu wenig", weiß Oberle. In Höchstadt wurden in zwei Teichen der Außenstelle besondere Teichparzellen abgetrennt, mit Hilfe derer man die verschiedenen Möglichkeiten weiter untersuchen will. Klar ist: "In der Landwirtschaft weiß man in der Regel genau, was die Äcker brauchen, bei den Teichen sind da noch viele Fragen offen", so Oberle. Wobei immer im Blickpunkt steht: Es geht nicht um eine maximale Intensivierung der Erträge, sondern eben um den Wunsch, die wertvolle Naturnahrung, die alle wichtigen Aminosäuren und dazu noch die gesundheitsfördernden langkettigen Omega-3-Fettsäuren enthält, zu optimieren.

"Bei ausreichendem Naturnahrungsangebot reicht es für den Teichwirt, wenn er nur Getreide dazufüttert. Diese Kombination ist in der gesamten Aquakultur einmalig und auch das, was der Verbraucher wünscht", betont Oberle. Daneben werden Verfahren der Behandlung von Teichböden und von sogenannten Vorstreckteichen erprobt. Mit im Boot bei diesem Projekt ist auch das Studienbüro Kallert und Loy aus Aisch.

Die Außenstelle beschäftigt sich in diesen Monaten auch noch mit einem weiteren zentralen Thema, nämlich der Desinfektion von Teichböden. Ein Anlass dafür ist das Koi-Herpesvirus. Das ist in Bayern glücklicherweise derzeit kein großes Problem, doch schon jetzt wird untersucht, wie man im Falle des Falles Teiche desinfizieren könnte. Da gibt es die traditionelle Methode des Teichablassens und Ausbringens von Branntkalk, aber Jan Masilko will untersuchen, ob auch Proteasen — das ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Enzyme — im Wasser und Teichboden mithelfen können, einen infizierten Teich wieder startklar zu machen. "Das ist noch Grundlagenforschung", sagt Martin Oberle.

Die Außenstelle in Höchstadt ist bei diesem Projekt ein Partner neben der Uni Erlangen, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), einem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Die genannten Versuche werden von der Bundesanstalt für ökologischen Landbau gefördert.

Aber man betreut auch noch einige Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten von Studenten. Dabei geht es unter anderem um Insektenproteine in der Karpfenfütterung, um Biokarpfen und um alternative Verfahren der Fettmessung. Genug zu tun also im Forschungsbetrieb an der Außenstelle für Karpfenteichwirtschaft, die daneben noch verschiedene Fortbildungsmaßnahmen durchführt und bei Fragen zur Teichwirtschaft beratend und gutachterlich tätig ist.

Und auf den Freitag, 7. Juli, bereiten sich die Mitarbeiter der Höchstadter Außenstelle gemeinsam mit der Teichgenossenschaft schon jetzt vor. Da findet ein "Praxistag zur Belüftung" statt. Die Teichwirte sollen sich genau informieren können, wie man an heißen Sommertagen am besten Sauerstoff in die Karpfenteiche bekommt.

MATTHIAS KRONAU