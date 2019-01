Höchstadt: Schmierereien machen Probleme

Äußerst schwierig nur sind die Schmierereien an der alten Aischbrücke in Höchstadt zu entfernen.

Ein Bauhof-Mitarbeiter bemüht sich, mit dem Hochdruckreiniger die Schmierereien an der Aischbrücke zu entfernen. © Horst Linke



„Wir sind am Rumprobieren, mit was wir das überhaupt wegbekommen“, sagt Maik Pahner, kaufmännischer Leiter des Bauhofes. „Unsere Mitarbeiter versuchen erst einmal, die Farbe mit Wasser wegzuschrubben.“ Denn chemische Mittel können nicht genutzt werden, weil der alte Sandstein, aus dem die Brücke gebaut ist, sehr sensibel ist. Daher habe man bisher auch kein tiefenreinigendes, schärferes Mittel eingesetzt.

Zudem müsse man darauf achten, dass keine umweltschädliche Substanz in die unter der Brücke fließende Aisch läuft. „Die Schmierfinken machen sich wahrscheinlich keine Vorstellung, was für massiver Aufwand und welch schwierige Sache das ist, solche Schmierereien wieder zu entfernen“, meint Pahner. Über Kosten, die die Reinigung verursacht, könne er noch nichts sagen. Die Bauhofmitarbeiter, die mit der Aktion beschäftigt sind, fehlten natürlich an anderer Stelle.