Höchstadt schwitzt und feiert bei Kulturfeuerwerk

Drei Tage lockte Programm in die Innenstadt und auf den Kellerberg - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Blasmusik, Bier und Bratwürste auf der Kellerbergkerwa, Tango im Schlossgewölbe, ein Musketierlager im Engelgarten und vieles mehr - die Besucher des Kulturfeuerwerks hatten am Wochenende die Qual der Wahl. Ein Streifzug ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Höchstadter Musketiere stellten am Samstag im Engelgarten eine historische Schlacht nach. © Peter Roggenthin



Die Höchstadter Musketiere stellten am Samstag im Engelgarten eine historische Schlacht nach. Foto: Peter Roggenthin



Das Wetter beim Kulturfeuerwerk – war es nun ein Segen oder ein Fluch? Wohl beides. Am Freitagabend zum Beispiel ließen Temperaturen von 35 Grad noch um 18 Uhr die Besucher erst spät in die Innenstadt und auf den Kellerberg strömen. Fast schon verloren fühlten sich die ersten Gäste vor der Bühne der Neuhöchstadter oder auch an den Essensständen. Und auch die Geschäftsleute, die am langen Shopping-Tag viele Aktionen vorbereitet hatten, hätten anfangs mehr Kunden verdient.

Am späteren Abend jeweils sorgten die erträglicher gewordenen, aber immer noch hohen Temperaturen jedoch für ein fast schon mediterranes Lebensgefühl, als sich Jung und Alt auf den Straßen tummelten. Wie sagte es eine Besucherin so schön: „Man muss doch ausnutzen, wenn in Höchstadt mal was los ist..."

Bilderstrecke zum Thema Startschuss ist gefallen: Feuer frei für das Kulturfeuerwerk Jetzt wird gefeiert: Mit Böllerschüssen und einem bunten Festzug startete am Freitagabend das Höchstadter Kulturfeuerwerk. Mit Bratwürsten und Bier auf der Kellerbergkerwa, Kultur und Schwoof im Kirchhof und "Die Welt zu Gast in einem Zelt" - das Höchstadter Kulturfeuerwerk lockte die Besucher mit einem bunten Programm aus Musik, Vorführungen und Ausstellungen.



Und es war einiges los: Ordentlich gekracht und geraucht zum Beispiel hat es am Wochenende nicht nur einmal im Engelgarten. Die Höchstadter Musketiere hatten dort mit befreundeten Gruppen, unter anderem aus Sachsen und Rothenburg, ein großes Lager aufgeschlagen – und luden immer wieder zu Vorführungen. Vorbereitet hatten sie unter anderem eine kleine Schlacht, eine Greifvogel- und auch eine Feuershow.

Gemütlichkeit am Kellerberg

Gemütlich ging es währenddessen bei der Kellerbergkerwa im Rahmen des Kulturfeuerwerks zu. Der Kellerbergverein (Petersbeckshäusle) und private Kellerbesitzer hatten ihre Türen aufgesperrt, Brote geschmiert und Bier bereitgestellt – und die Höchstadter nutzten die Gelegenheit gerne, sich bei lauschigen Temperaturen unter den hohen Bäumen niederzulassen.

Exotische Tänze waren am frühen Samstagabend auf dem Marktplatz zu bewundern. © Peter Roggenthin



Exotische Tänze waren am frühen Samstagabend auf dem Marktplatz zu bewundern. Foto: Peter Roggenthin



„Die Welt zu Gast in einem Zelt“ – hieß es auf dem Höchstadter Marktplatz: Nach den Auftritten der Flüchtlinge am Freitagabend und einem bunten Angebot für Kinder am Samstagnachmittag waren exotische Tanzvorführungen zu bestaunen, bevor die Partnerstädte am Samstagabend die Bühne eroberten. Ebenfalls am Samstag trat die junge Sängerin Nicole Cross auf der großen Bühne in den Aischwiesen auf.

Südländische Straßenfest-Atmosphäre herrschte derweil im katholischen Pfarrhof. Im Schatten der beleuchteten St. Georgskirche kredenzte der Skiclub Cocktails, „Anblaggd“ aus Cadolzburg (Freitag) und „Anywhere“ aus Bamberg (Samstag) sorgten jeweils bis tief in die Nacht für den musikalischen Hintergrund. Wer wollte, konnte sich zudem Kirchenführungen anschließen oder sich die „Sichtweisen“-Ausstellung anschauen.

Bilderstrecke zum Thema Stimmungsvolle Strahler: So schön leuchtet Höchstadt Vier Nächte haben Diplomingenieur Michael Müller und fünf Studenten durchgearbeitet, um Höchstadt zum Leuchten zu bringen. Noch bis zum 12. August präsentieren sich unter anderem das Rathaus, das Heimatmuseum, der Stadtturm oder auch der Kellerberg in stimmungsvollem Licht. Verwendet hat das Beleuchter-Team für die Illumination unter anderem fünf Kilometer Kabel und weit über 200 Strahler.



"Ist das schön“ – dieser Ausspruch entfuhr am Wochenende so einigen Besuchern des Höchstadter Kulturfeuerwerks, wenn sie vor Gebäuden haltmachten, die von Diplomingenieur Michael Müller und seinem Beleuchterteam in stimmungsvolles Licht getaucht worden waren. Vor allem das Heimatmuseum und die St. Georgskirche sind zu wahren Licht- und Schattenkunstwerken geworden.

Zu bewundern ist die Illumination von Rathaus, Kellerberg oder auch Töpfla, die am Wochenende bereits erste Fotografen mit Stativen anzog, noch bis zum 12. August. Danach entscheidet sich dann, ob das Beleuchtungskonzept des Lichtexperten von der Hochschule Coburg zumindest partiell dauerhaft umgesetzt wird.

kby/jes