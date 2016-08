Höchstadt: Spürhunde wittern Einbrecher

Polizei hat neue Hinweise auf Täter in Marienbader Straße - vor 46 Minuten

HÖCHSTADT - Nach einem Wohnhauseinbruch vor einer Woche in der Marienbader Straße hat die Polizei jetzt Spürhunde eingesetzt. Die beiden Tiere witterten eine Spur.

Symbolbild © NN



Mit dem Geruch des mutmaßlichen Täters in der Nase liefen die Hunde in Richtung eines bei Joggern beliebten Parkplatzes an der Lerchenstraße. Von dort ist der Täter vermutlich mit einem Fahrzeug weitergeflüchtet.

Wie berichtet war der Unbekannte am 25. August, zwischen 8:30 Uhr und 10:15 Uhr, in das Einfamilienhaus eingedrungen. Er hatte zwar keine Beute gemacht, jedoch Sachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet.

Die Polizei ruft jetzt noch einmal zur Mithilfe auf. Die Ermittler fragen konkret nach Personen, zum Beispiel Joggern, denen zur fraglichen Zeit am Parkplatz etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken entgegen, * (0911) 2112 3333.