Höchstadt: Streaming und E-Books als Ergänzung

Stadtbücherei geht mit der Zeit — Angebote neben der klassischen Ausleihe

HÖCHSTADT - Die Zeiten, in denen es in Büchereien nur um Handfestes ging, sind vorbei. Taschenweise schleppten die Nutzer früher Bücher nach Hause, um sie ein paar Wochen später wieder zurückzubringen. Doch die Bibliotheken gehen mit der Zeit – natürlich verleihen sie immer noch Dinge, die man in die Hand nehmen kann: Bücher, CDs oder Brettspiele. Aber im Angebot haben sie mittlerweile eben auch E-Books, arbeiten mit Streaming-Diensten zusammen. Ein Besuch in der Höchstadter Bücherei.

Marlitt Grigull, Leiterin der Stadtbücherei Höchstadt, setzt auf Zusatzangebote neben der herkömmlichen Medien-Ausleihe: Der Streaming-Dienst „Freegal“ und E-Books stehen auch zur Verfügung. © Foto: Ralf Rödel



Auf einen Schlag 15 Millionen Titel mehr: Das Angebot der Höchstadter Stadtbücherei, die in der Fortuna Kulturfabrik untergebracht ist, hat sich Mitte Januar extrem vergrößert.

Denn seitdem ist die Bibliothek an den Streaming-Dienst "Freegal" angebunden — wer einen Nutzerausweis der Höchstadter Bücherei hat, kann jetzt drei Stunden pro Tag kostenlos über das Internet über "Freegal" Musik hören oder sich Hörbücher vorlesen lassen. Drei gebührenfreie Downloads pro Woche sind ebenfalls möglich.

"Wir wollen mit diesem Zusatzdienst unser Angebot aktuell halten", erklärt Marlitt Grigull, die Leiterin der Stadtbücherei. Denn die Ausleihen beispielsweise von CDs gehen in Höchstadt wie auch anderswo zurück, über "Freegal", ein Netzwerk von Bibliotheken auf der ganzen Welt, haben die Nutzer nun auch von zu Hause aus Zugang zu aktueller Musik.

Und wie werden solche Zusatzangebote finanziert? Mit Geld, das anderswo nicht mehr benötigt wird. "Bestimmte Sachbücher werden einfach nicht mehr ausgeliehen", erzählt Grigull. Und müssen deshalb auch nicht durch neuere Exemplare ersetzt werden.

Die Bibliotheken arbeiten daher nun zweigleisig, machen Internetangebote, vernachlässigen aber auch ihr traditionelles Geschäft nicht. Das Nutzerpublikum ist stark gemischt, wie Grigull berichtet: "Wir haben alles von Familien bis zu Senioren." Nachgefragt würden vor allem Belletristik, Krimis, Thriller, Bilderbücher, Bücher für Erstleser, Filme auf DVD oder Hörspiele. Aber auch Kochbücher, Reiseführer und Gartenratgeber würden nach wie vor gut gehen. Ohnehin macht sich Grigull um den Fortbestand der Büchereien wenig Sorgen: "Bibliotheken haben schon alle Krisen gemeistert, und man wird sie auch in Zukunft brauchen."

Neben "Freegal" bietet die Höchstadter Bücherei die Online-Version der Brockhaus-Lexika sowie den Dienst "E-Ausleihe Franken" mit E-Books. Zu letzterem haben sich elf Büchereien von Pegnitz bis Bad Brückenau zusammengeschlossen, verfügbar sind hier 10 000 bis 11 000 Titel. Vor allem jüngere Nutzer reagieren bei diesem System aber anfangs teils irritiert. "Denn bei den meisten Titeln ist nur eine Lizenz hinterlegt", erklärt Grigull. Heißt im Klartext: Ist der Roman über "E-Ausleihe Franken" an einen Nutzer der Gunzenhausener Bücherei verliehen, hat der Höchstadter für den Moment das Nachsehen und kann sich für das entsprechende E-Book nur vormerken lassen. Bis es frei ist, kann er sich natürlich aber mit anderen Titeln die Zeit vertreiben.

Viele nutzen die E-Ausleihe auch als Ergänzung — "zum Beispiel, wenn zur Urlaubszeit in der Bücherei alle Reiseführer für ein bestimmtes Ziel verliehen sind".

