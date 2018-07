Höchstadt tanzt: Musik bei Kerwa kommt gut an

"Musiggfabrigg" sorgt im Festzelt im Engelgarten fünf Stunden lang für gute Stimmung - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Soul, Funk, Rock, Blues und Pop – die Höchstadter Kirchweih 2018 stand sehr im Zeichen der Musik. Nach der Band "Reline" am Freitagabend heizte am Samstag die "Musiggfabrigg" ein im Engelgarten.

Bis um 1 Uhr nachts wechselten sich rund 30 Amateurmusiker auf der Bühne ab und fanden sich zu immer wieder neuen Formationen zusammen.

Die Songauswahl zielte auf die Tanzbeine. Gute Laune und Party war die Devise im vollen Festzelt. Zwar bewegten sich die Lautstärkepegel durchwegs auf einem schmerzfreien Level, aber Zeltwände sind dünn. So bekamen die Vielen, die sich draußen am Gelände zwischen Fahrgeschäften und Imbissständen vergnügten auch etwas ab vom fünfstündigen Musikmix.

Die "Musiggfabrigg" zählte bei ihrem erstmaligen Auftritt auf der Kirchweih auch auf Nachbarschaftshilfe: Unter den Akteuren auf der Bühne waren auch sechs von der Herzogenauracher Musikinitiative.

Noch mehr Bilder von der Kerwa gibt es hier:

Bilderstrecke zum Thema

Das Bier fließt, die Buden sind geöffnet und die Leute besuchen in Scharen: In Höchstadt hat am Freitag die Kerwa eröffnet. Die Vereine hielten ihre Banner in die Höhe, während sie ganz nach Tradition auf das Festgelände marschierten.