Höchstadt: Vollsperrung für AischPark-Center

HÖCHSTADT - Das neue AischPark-Center wächst heran. Um den zu erwartenden Besucherstrom richtig zu lenken, baut jetzt die Investorengruppe den Kieferndorfer Weg mit einer Linksabbiegespur aus. Für die Bauarbeiten ist die Straße bis zum 30. Juni für jeglichen Verkehr gesperrt.

Bürgermeister Gerald Brehm hat extra einen Ortstermin anberaumt, um die Straßensperrung zu verkünden. Dort vor der gigantischen Baustelle im Osten der Stadt erläutert er zusammen mit Marco Maiwald vom Ordnungsamt, dass die Investorengruppe der Aischparkcenter GmbH einen Vertrag mit der Stadt geschlossen habe, wonach sie auf eigene Kosten, aber in Abstimmung mit dem städtischen Bauamt den Kieferndorfer Weg ausbaut.

"Wir erwarten einige Tausend Besucher pro Tag hier, daher ist der Ausbau des Kieferndorfer Weges zwingend erforderlich", verdeutlicht Brehm. Über die Höhe der Kosten für die Bauarbeiten kann er nur spekulieren. Nach seiner Erfahrung kämen da schnell 500 000 Euro zusammen. "Auf einer Länge von rund 300 Metern wird die Straße aufgerissen und neu gemacht", so der Bürgermeister.

Für die Zufahrt zum rund 71 000 Quadratmetern großen Areal wird von Osten kommend eine neue Linksabbiegespur eingerichtet. Dort an der Hauptzufahrt des neuen Einkaufscenters wird der Verkehr nur in eine Richtung auf das Gelände verlaufen, die Ausfahrt liege dann etwas weiter Richtung Stadt.

Wie Brehm und Maiwald betonen, ist der Kieferndorfer Weg bis Ende Juni für alle Fahrzeuge, aber auch für Radler und Fußgänger gesperrt. Wer beispielsweise von Höchstadt zum Freibad, das voraussichtlicherweise am 1. Mai öffnet, möchte, müsse einen Umweg über die Große Bauerngasse nehmen. Die Zufahrt zum Reitverein regele der Reitverein selbst mit einer Notzufahrt.

