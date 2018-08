Höchstadt wird in sanftes Licht getaucht

HÖCHSTADT - Fünf Kilometer Kabel, weit über 200 Leuchten und unzählige Arbeitsstunden: Es ist ein Mammutprojekt, Höchstadt zum Kulturfeuerwerk zu erleuchten. Vier Nächte arbeiten Diplomingenieur Michael Müller und fünf Studenten durch, um eine stimmungsvolle Atmosphäre mit künstlerischem Anspruch zu schaffen.

Welche Art von Strahler muss wie ausgerichtet sein? Lena Schneider gehört zur Beleuchter-Truppe, die gerade in Höchstadt unterwegs ist. © Katrin Bayer



Wer aufmerksam durch die Stadt läuft, kann die Vorboten schon sehen: Stromkabel führen an Hauswänden entlang, große Strahler sind am Boden rings um Stadtpfarrkirche oder auch das Heimatmuseum positioniert, die "normalen" Leuchten am Rathaus mit schwarzen Hussen verhüllt. Michael Müller und seine fünf jungen Mitarbeiter, allesamt Innenarchitektur-Studenten, haben schon viel bewegt, seit sie Montagnachmittag in Höchstadt angekommen sind.

Die Stadt hat sie damit beauftragt, die Kulturmeile zu illuminieren — auch wenn das in der Gänze natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist: Viel zu lang ist die Strecke von der Fortuna bis hoch zum Kellerberg, um sie komplett erstrahlen zu lassen.

Das Team von der Hochschule Coburg, das mit einem großen Laster voller Ausrüstung angerückt ist, pickt sich deshalb Gebäude und Orte heraus, die auf jeden Fall in besonderem Licht erstrahlen sollen. Das Rathaus und der Marktplatz natürlich, der Stadtturm und die Spitalkirche werden beleuchtet, immer wieder sollen Licht- und Sichtachsen geschaffen werden.

"Und auch der Kellerberg ist selbstverständlich dabei", sagt Müller. Noch idyllischer als ohnehin schon soll es dort mithilfe der Technik werden, wenn Kellerhäuschen, die Stufen zu den Kelleranlagen und auch Bäume beleuchtet werden.

Wobei: Um eine wirkliche Beleuchtung geht es bei dem Projekt ja gar nicht. "Es geht bei Illuminationen eher um das Spiel mit dem Schatten", erklärt Müller. Damit die Effekte wirken, darf die Umgebung nicht zu hell sein. Helle Schaufenster-Beleuchtung und Straßenlaternen stören das Auge beim Kunstgenuss, weil es durch die hellen Lichtquellen irritiert wird. Gearbeitet wird deshalb mit besagten Hussen, um anderes Licht wegzunehmen. Die Verkehrssicherheit muss aber trotzdem gewährleistet sein.

Eingesetzt werden unter anderem Riesenleuchten, die in sechs Meter Höhe positioniert werden — und auch viel, viel Sicherungsmaterial. Denn zum einen darf niemand über die vielen verlegten Kabel stolpern, zum anderen soll das Material "keine Füße bekommen" und die Strahler dürfen auch nicht umkippen.

Was Müller bereits zu spüren bekommen hat: Nicht alle freuen sich auf das Kultur-Spektakel und dessen Vorbereitungen. Anwohner in der Hauptstraße hätten sich heftig beschwert über die nächtlichen Arbeiten der Coburger.

Bis 12. August

Die Illumination findet jetzt zwar anlässlich des Kulturfeuerwerks statt, ist aber nicht auf das Wochenende beschränkt. Ist der Trubel wieder vorbei, können die Höchstadter noch bis zum 12. August in Ruhe bei Abendspaziergängen die Licht- und Schattenspiele in der Innenstadt genießen, erst danach werden Müller und seine Mitarbeiter die Ausrüstung wieder einpacken.

Zumindest vorerst. "Denn eigentlich ist das hier ja eine künstlerische Empfehlung, wie man Höchstadt dauerhaft beleuchten könnte", so Müller. Im Stadtrat war bereits Thema, dass man sich anhand des Lichtkonzepts des Diplom-Ingenieurs überlegen wolle, welche Gebäude dauerhaft mit Lichtpunkten versehen werden sollen.

Freuen dürfen sich die Besucher am Wochenende übrigens auf einige Highlights im wahrsten Sinne des Wortes: So plant Müller unter anderem die goldene Kugel auf dem Turm der St. Georgskirche mittels Licht noch mehr glänzen zu lassen. Auf Kitsch verzichtet die Design-Truppe allerdings: Müller und seine Studenten setzen durchweg auf natürliche Lichttöne.

