Höchstadt: Zwei Metall-Diebe geschnappt

Anwohner hatte verdächtigen Transporter der Polizei gemeldet - vor 41 Minuten

HÖCHSTADT - Dank eines Hinweises eines Anwohners auf ein verdächtiges Fahrzeug an einer Kfz-Werkstatt, konnte die Polizei Höchstadt zusammen mit der Polizei Erlangen zwei Diebe schnappen.

Polizei © dpa



Wie der aufmerksame Bürger telefonisch mitteilte, stand auf dem Gelände eines Autohändlers am Schwarzenbacher Ring ein polnischer Transporter, was ihm verdächtig vorkam. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein: So konnte die Polizeistreife das verdächtige Fahrzeug gleich abpassen, als es in Richtung A 3-Anschlussstelle Höchstadt-Ost fuhr. Zusammen mit der Verkehrspolizei Erlangen und weiteren Zivilkräften, die die Fahndung unterstützten, wurde der Transporter im Gewerbepark Gremsdorf gestoppt und die zwei Männer im Fahrzeug festgenommen, noch bevor sie auf die A 3 gelangten.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fand sich eine Vielzahl von Gegenständen, die aus einem Altmetallcontainer des Kfz-Betriebes stammen, darunter Kotflügel, Felgen und Räder. Der Wert, der kurz zuvor entwendeten Gegenstände, wurde auf rund 200 Euro geschätzt. Bei der Vernehmung wollten sich die Beschuldigten nicht zur Tat äußern.

Noch in der Nacht haben Zivilkräfte das Gelände um die Firma nochmals abgesucht. Dabei fanden sich weitere Beweise zur Erhärtung des bereits naheliegenden Verdachts der Diebstähle. Die Täter haben wohl einen Zaun überstiegen und die Gegenstände aus einem Seecontainer gestohlen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen beide Personen eine nicht unbeträchtliche Sicherheitsleistung erhoben.

Christiane Lederer, Leiterin der Polizei Höchstadt: "Auch dieser Fall zeigt, wie wichtig Hinweise der Bevölkerung für die Polizei sind. Gerade in Fällen von Einbrüchen und Diebstählen hilft das ungemein, um Täter unter Umständen sofort dingfest zu machen oder wertvolle Informationen gewinnen zu können." Die Dienststellenleiterin rät: "Scheuen Sie sich nicht die 110 anzurufen, wenn sie eine verdächtige Beobachtung machen. Alarmieren sie uns umgehend, wir gehen allen Hinweisen nach."

