Höchstadter Angler freuen sich über ihre neue Halle

Fischereiverein leistete 3500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Der Vorsitzende des Fischreivereins Höchstadt, Klaus Müller, freute sich sehr über die Einweihung der neuen Fischereihalle neben dem Eisstadion.

Ein Segen: Der Höchstadter Fischereiverein hat nun eine neue Halle. Zur Einweihung war auch Dekan Kilian Kemmer (2. von links) gekommen. © Foto: Paul Neudörfer



Müller erläuterte in seinen Grußworten, wie wichtig der Neubau mit einer bebauten Fläche von 200 Quadratmetern sei. Es gibt einen Aufenthaltsraum für 50 Personen, Schlachtraum und Hälterungsanlage nach den neuesten Vorschriften sowie eine Lagerhalle. Die Gesamtkosten bezifferte Müller auf rund 150 000 Euro und dankte dabei der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit bei der Standortsuche.

2013 enstand die Idee, ein Jahr später war bereits Baubeginn. Die 80 Vereinsmitglieder leisteten ehrenamtliche 3500 Stunden. Bis auf Kleinigkeiten ist die neue Anlage nun fertig.

Landrat Alexander Tritthart lobte, dass im Fischereiverein "alle an einem Strang ziehen". Das zeuge auch von einer guten Vorstandschaft. Zweiter Bürgermeister Günter Schulz sagte: "Es ist schön, dass es so einen intakten und rührigen Verein gibt, die neben dem Arbeiten auch feiern können. Dekan Kilian Kemmer fuhr mit dem Fahrrad vor. Seine Gedanken gingen zu einem Erlebnis mit dem Höchstadter Urgestein Nikolaus Geier zurück, mit dem er einmal beim Angeln gewesen sei und erlebte, "welche wichtige Bedeutung das Angeln in der Natur für die Seele hat".

Kemmer erinnerte auch an die verstorbenen Mitglieder Alfred Hofmann, Manfred Gulden und Fritz Endres, die "Meilensteine für die Zukunft" gelegt hätten. Der Dekan unterstrich in seinen Worten auch die ökologische Bedeutung der Biotopgruppe, die seit vielen Jahren Bedeutendes im Artenschutz leiste.

Kemmer überreichte zwei Kreuze, ein selbstgezimmertes Kreuz von Georg Plätzer segnete er. Kassier Günter Schimmer überreichte dem Ehepaar Müller Geschenke für ihre engagierte Vereinsarbeit.

Anschließend weihte Kilian Kemmer die Räumlichkeiten ein. Gerhard Zender, Sprecher der Hegegemeinschaft "Unterer Aischgrund" unterstrich die gute Harmonie unter den Vereinen und beglückwünschte zu diesem Neubau, ebenso wie die Vertreter der Nachbarvereine. Ein gemütliches Beisammensein rundete die Veranstaltung ab.

pn