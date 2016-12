Höchstadts Alligatoren kämpfen gegen den Torfluch

HÖCHSTADT - Null Punkte haben die Höchstadt Alligators am vergangenen Wochenende geholt und wertvolle Zähler im Kampf um die Playoffs eingebüßt. Am heutigen Freitag muss der HEC nun zum Spitzenreiter nach Selb, am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es um 18 Uhr zu Hause gegen den EV Weiden.

Beim letzten Heimspiel gegen Selb durften die Alligatoren um Daniel Tratz (links) nur zwei Mal jubeln, die Gäste allerdings sieben Mal. Der HEC sinnt jetzt freilich auf Revanche. © Archivfoto: Ralf Rödel



„Die Abwehr und der Torwart stehen gut, aber vorne treffen wir das Tor nicht, egal wer zum Abschluss kommt und egal, wie gut unsere Chancen sind“, resümierte Spielertrainer Daniel Jun am vergangenen Freitag nach der Partie gegen Lindau. Die Statistik jedenfalls sprach für sein Team. Mit 49 zu 25 Schüssen aufs Tor führte der HEC in dieser Bilanz gegen den Mitaufsteiger klar, verlor aber – ausgerechnet durch ein Tor des Ex-Höchstadters Troy Bigam – unglücklich mit 0:1.

Eingeschworenes Rudel

Auch am Sonntag lief es nicht besser. Zwar hatte man in der Begegnung gegen den EV Landshut weniger Schüsse auf das Tor der Gastgeber, hätte aber durch ausreichend Powerplay und einen Penalty schon in Führung sein können, bevor der EVL zum ersten Mal zuschlug. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage, bei der erst kurz vor Schluss ein „Empty Net Goal“ das Ergebnis deutlicher machte.

Am Weihnachtswochenende haben die Panzerechsen deshalb nur einen Wunsch: endlich wieder zu treffen. Und natürlich auch: endlich wieder zu punkten. Schließlich hat man nach wie vor die Hoffnung, am Ende wieder auf Platz acht zu stehen, um in die Playoffs einzuziehen. Dazu müssen aber dringend Erfolge her. Dafür braucht es allerdings fast schon ein weihnachtliches Wunder, denn die Reise geht ausgerechnet zum Tabellenführer nach Selb. Gegen die Porzellanstädter hatten die Alligators in den bisherigen Partien immer das Nachsehen, denn das Wölfeteam ist ein sehr eingeschworenes Rudel, in dem keine einzige Reihe wirkliche Schwächen zeigt. Deshalb stehen die Hochfranken auch zurecht ganz oben in der Tabelle.

Wiedergutmachung?

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hoffen die HEC-Fans dann auf einen Sieg. Denn es geht zu Hause gegen die Blue Devils Weiden, die man am Kieferndorfer Weg schon einmal schlagen konnte. Am zweiten Spieltag gingen die Alligators allerdings noch frisch und unbekümmert in die Partie gegen das Team aus der Oberpfalz.

Im Rückspiel taten sich Petrak und Co. schon wesentlich schwerer, vor allem weil der Tscheche bereits nach wenigen Minuten eine fragwürdige Fünf-Minuten- plus Spieldauerstrafe bekam. Nach gutem Beginn der Alligators nutzten die Devils diese erste lange Überzahl zur Führung, der die Panzerechsen in der Folge hinterherrannten.

An der Aisch wird die Partie aber eine andere werden. Michal Petrak ist inzwischen wieder dabei und nach dem unglücklich verlaufenen Wochenende sinnen die Höchstadter auf Wiedergutmachung vor eigenem Publikum. Wie die Weidener allerdings einzuschätzen, sind ist aktuell schwer zu sagen. Siegen gegen Bad Tölz und Regensburg stehen Niederlagen gegen Selb und Deggendorf, aber auch Sonthofen gegenüber. Vielleicht haben die Alligators ja Glück und die Oberpfälzer erwischen an diesem Freitag nicht einen ihrer guten Tage.

An Unterstützung von den Rängen dürfte es dabei nicht mangeln. Die Weihnachtsspiele waren in den vergangenen Jahren stets gut besuchte Eishockeyfeste. Beim Derby gegen die Weidener dürfte, auch dank einer traditionell großen Gästekulisse, die Stimmung noch besser werden als ohnehin. Und wer weiß, vielleicht gelingt den Alligators ein Erfolg gegen die Devils, sodass am zweiten Weihnachtsfeiertag, neben den normalen Geschenken, noch ein paar Punkte unter dem Christbaum liegen.

