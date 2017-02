Holzdecke in Niederndorf geriet in Brand

Bewohner blieben unverletzt - Löste altes Kabel Feuer aus? - vor 43 Minuten

NIEDERNDORF - Einen Brand musste die Feuerwehr am Montagkurz vor Mitternacht in einem Anwesen in der Vacher Straße löschen.

Dort war die Holzdecke eines leerstehenden Raumes im Keller eines Wohnhauses in Brand geraten. Die vier Hausbewohner bemerkten den Rauch und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, bei dem ein Rußschaden von rund 5000 Euro entstand.

Als Brandursache wird ein altes Elektrokabel vermutet, das noch Strom führte und durch einen Kurzschluss das Feuer verursachte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn

Mail an die Redaktion