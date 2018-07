Hürden: Justus Santjer verteidigt Bayern-Titel

Schnellster über 400 Meter - vor 12 Minuten

HERZOGENAURACH - Justus Santjer von der Turnerschaft hat in Erding seinen Bayerischen Meistertitel in der U 20 über 400m Hürden verteidigt, die er in 58,33 Sekunden gewann.

Bayerischer Meister: Justus Santjer.



Bayerischer Meister: Justus Santjer.



Anna Dupke holte Silber im Dreisprung, war aber mit ihren 11,62m zurecht nicht zufrieden. Leider kam sie gar nicht gut in ihren Anlaufrhythmus. Mehrkämpfer Andre Zahl überraschte dagegen mit Bronze im Hürdensprint. Nach 15,48s im Vorlauf steigerte er sich auf starke 15,25 im Finale. Auch im Stabhochsprung präsentierte er sich in guter Form und überwand 4,50m, womit er in dem starken Feld Fünfter wurde.

Nur mit einem kleinen Team traten die Leichtathleten der TSH bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften der Leichtathleten in Erding an. Trainer Peter Müller war deshalb mit den drei Medaillen zufrieden, auch wenn Marius Laib im Speerwurf der Männer nur zwei Zentimeter fehlten, um ebenfalls aufs Siegerpodest zu steigen.

Auch die Männerstaffel über 4 x 100m war auf gutem Weg zu Bronze, aber nach guten Wechseln von Timo Kaufmair auf Niklas Wiesener, von ihm auf Christoph Lange und weiter auf Marius Laib, blieb dieser mit dem Staffelstab leider an seinem ausgeprägten Oberschenkelmuskel hängen, wodurch der Stab in die Luft flog und erst wieder aufgefangen werden musste. So war die Konkurrenz leider entwischt. Und auch Christopher Zahl bei der U 20 verfehlte in 52,33s nur knapp die Medaille über 400m.

Zehnkämpfer Christoph Lange ging nach langer Verletzungspause ebenfalls über 110m Hürden an den Start und erreichte in 15,59s auch den Endlauf. Auf diesen verzichtete er, da er zeitgleich im Stabhochsprung antrat und mit 4,40m Sechster wurde.

müp